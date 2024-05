Celestes preparan el asalto a Santa Laura

Un complejo desafío tendrá O’Higgins este sábado en el estadio Santa Laura. Frente a la Universidad Católica deberá mostrar una mejor cara, más fútbol y nuevos bríos, considerando la descompresión que generó la salida de Juan Manuel Azconzábal y el arribo de Víctor Fuentes como el nuevo entrenador.

En ese sentido, la preparación de esta semana ha estado enfocada en resaltar las virtudes de cada uno de los elementos del plantel y también manifestarles –por parte del director técnico- su forma de atacar y también de defender, pues Fuentes es partidario del sistema 4-3-3, muy distinto a lo que hacía el Vasco como conductor del primer equipo.

Claro está que, para conformar la citación, Fuentes tiene claro que hay bajas que podrían complicar dicha implementación del dibujo en cuestión. Para este partido, O’Higgins, no dispondrá de Juan Ignacio Díaz, Juan Fuentes, Martín Sarrafiore, Carlos Auzqui, Esteban Moreira y Matías Belmar. Al respecto, el DT, en conferencia de prensa, dijo que más que preocuparse de los que no están, hay que trabajar en cómo armar el 11 con los elementos que tiene a disposición. “Hay jugadores importantes afuera, pero me tengo que preocupar de sacarle el máximo rendimiento a los que tengo disponible”, dijo, llamando también a una pronta recuperación para potenciar aún más al grupo.

Así mismo, comentó que esta semana “se ha trabajado bastante bien, lógicamente que tuvimos que respetar el tema de cargas. El martes las empezamos a subir y ayer (miércoles) fue más intenso, preparando cómo vamos a jugar contra Católica. Si bien han sido pocos días, creo que la idea de juego está quedando clara”.

Es más, añadió que “el ánimo está por allá arriba, el plantel está muy compenetrado y comprometido con lo que le estamos proponiendo”.

Ahora bien, respecto a cómo afrontar el partido, fue claro en señalar que su visión de juego no se tranza, y que “el modelo de juego nosotros no lo transamos, y en el partido del sábado pensaremos que está jugando la proyección”. Esto es, un 4-3-3 como dispositivo inicial.

“En mis equipos lo que más buscamos es la identidad, la que tiene el rancagüino. La manera de jugar es proponer, estar siempre encima del rival, ser un equipo incómodo. Esas son las características de buscamos y que podrán ver el fin de semana”, cerró.

Finalmente, expresó que para él la cancha del estadio Santa Laura está en condiciones de hacer un buen fútbol, contraviniendo los dichos de los propios cruzados respecto al terreno de juego. “Está en condiciones de jugar, lo permite, pero sí tenemos que tener precauciones con Católica y pasará por ahí, no dejarlos juntar pases y que no asocien tanto”, indicó el nuevo entrenador.