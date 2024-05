Chimbarongo venció a Colchagua manteniéndose como líder e invicto

Chimbarongo FC volvió a ganar. El líder de la Tercera A está invicto y solo sabe de victorias en la temporada 2024, más cuando el fin de semana, por la fecha 4, derrotó 0-1 a Colchagua CD en San Fernando y eso le permite sostener el excelente rendimiento inicial.

En la cancha del estadio Jorge Silva Valenzuela, los del mimbre se hicieron fuertes pese a no disponer tanto del balón, ya que el gol de la victoria lo anotaron en los 50’ por intermedio de Francis Pérez. Además, el meta Cristóbal López se vistió de héroe para tapar un lanzamiento penal promediando la segunda etapa.

Estos tres puntos dejan al cuadro verde con 12 unidades, puntero, posición que comparte con Brujas de Salamanca, justamente su próximo rival.

Respecto a este partido contra el clásico rival, Alan Álvarez, DT de Chimbarongo, sostuvo que “fue un partido complejo, un clásico. Sabíamos que iba a ser así, pero, a la larga, nos quedamos con el resultado. Si bien, no hicimos un buen primer tiempo, en el segundo tuvimos un poco más de espacio y el equipo que convertía el gol se lo iba a llevar”.

Así mismo, recalcó que “los clásicos son así, duros, difíciles, pero estamos contentos porque ganamos y seguimos en la punta”.

En la otra vereda, Gerardo Silva, expresó que la derrota “tiene que ver con una gran cantidad de errores en lo defensivo, pero también en lo ofensivo, porque no tuvimos la capacidad de haber sacado la ventaja que debimos haber tenido. No lo pudimos sacar adelante y lo lamento mucho. Entiendo que los resultados no se están dando, porque hemos perdido la mitad de los puntos en disputa”.

Colchagua, con solo 6 unidades, deja dudas en el arranque y eso preocupa en las huestes que lidera Silva.

En la siguiente fecha, Chimbarongo será local contra Brujas, y el elenco de la herradura viaja a la región de Antofagasta para enfrentar a Municipal Mejillones.

Resultados fecha 4

Unión Compañías 2-1 Municipal Puente Alto.

Iberia 1-0 Municipal Mejillones.

Colchagua 0-1 Chimbarongo.

Municipal Salamanca 2-1 Colina.