Víctor Fuentes prevé un duelo friccionado frente a Ñublense

La idea es la misma, pero sí ajustando ciertos aspectos defensivos. O’Higgins, el domingo, visitará a Ñublense en Chillán y el equipo tiene claro lo que debe hacer en el estadio Nelson Oyarzún para poder sumar puntos muy necesarios de cara a meterse nuevamente en la pelea por un cupo internacional.

Los dirigidos por Víctor Fuentes, este jueves, realizaron fútbol en el Monasterio Celeste y también revisaron jugadas preparadas, todo pensando en cumplir una actuación correcta contra los Diablos Rojos.

En la previa del partido, el director técnico celeste fue claro en manifestar que su propuesta no cambiará, y que en el Ñuble se verá a un equipo intenso, que moleste al rival y que se genere ocasiones de gol. Eso sí, fue enfático en recalcar que, en retaguardia, hay aspectos a ajustar con el fin de no pasar las zozobras que vivió en el primer tiempo contra la UC.

“Lo que más necesitamos es afinar bien el sistema, cómo queremos defender, cómo queremos atacar, corregir los errores que cometimos, potenciar las virtudes que tuvimos el domingo pasado”, indicó Fuentes.

Es más, puntualizó que “cuando me senté el primer día acá, dije que, al modelo, a la identidad, no íbamos a renunciar nunca. Pueden cambiar los intérpretes, la manera de pararse en el campo de juego, pero la intensidad, el crear duelos, el ser un equipo molesto para el rival no va a cambiar”.

Y claro, para el domingo, es probable que inicie una inédita dupla de centrales, integrada por Juan Fuentes y Juan Ignacio Díaz. “Los jugadores que se incorporan, todos pueden ser considerados y en base a eso, y a lo que queremos, vamos a ver con qué defensa y volantes armamos”, comentó.

Así mismo, Fuentes, sostuvo que en Chillán “vamos a ver un O’Higgins que va a tratar de robarle el balón a Ñublense, porque eso les incomoda mucho, y luego, cuando podamos, hacer transiciones rápidas y creo que pasará por ahí”. Lo anterior, agregó, implicará “defender muy bien. Manteniendo el arco en cero creo que ya tenemos un punto y ese punto, empezando el partido ya lo tenemos, por eso lo tenemos que defender e ir por los tres hacia adelante”.

Finalmente, el DT de la celeste, manifestó que cree que el encuentro será “friccionado, porque los dos equipos proponemos. Si bien, nosotros, intentamos llegar rápido al arco contrario, también tenemos jugadores de buen pie. Eso se vio contra Católica, Ñublense tiene las mismas características y nosotros tenemos que pensar en que debemos traer algo”.

Cabe consignar que, respecto a bajas, Fuentes no podrá contar con Leonel Mosevich, suspendido; y tampoco con Matías Belmar, Esteban Moreira y Cristóbal Castillo. Este último, en las prácticas del miércoles, sufrió un golpe que lo dejará sin poder entrar en la nómina viajera.

DEFENSA SÓLIDA

Brian Torrealba, defensor que volvió a su puesto de formación, lateral derecho, también tuvo palabras para el encuentro del fin de semana.

Según recalcó, Ñublense, “es un rival directo, la tabla se está empezando a partir y nosotros queremos estar peleando arriba”. Por eso, cree que, “será un partido fundamental, lo jugaremos con los dientes apretados y queremos ganarlo, como sea”.

Finalmente, el “Gato”, como le apodan, añadió que, de cara a este partido, deberán estar muy atentos en la zaga, especialmente por el estilo de juego que plantea Fuentes. “Es mucho de ir a presionar, de ser un equipo hostigoso, por ende, vamos a correr riesgos atrás y ante eso debemos estar demasiado atentos”.

NUEVA INCORPORACIÓN

En días previos, Fuentes comentó que faltaban elementos para completar su cuerpo técnico. A la ya sabida inclusión de Albert Acevedo como ayudante, que se sumó a Cristian Irrazabal, se confirmó la llegada de un viejo conocido.

Ricardo Madariaga, preparador físico de aquel plantel que adiestró Cristian Arán, y que estaba realizando labores en la Selección Nacional Sub20, renunció a La Roja y volvió a la institución.

Este jueves, Madariaga, se vio activamente trabajando con el grupo de jugadores, pues la labor será adaptar las cargas con el fin de equipararlos y así cumplir con las exigencias que Fuentes plantea a la hora de afrontar los partidos. De ahí que, la para que vendrá por la Copa América, será clave para aquel trabajo de adecuación física del primer equipo.