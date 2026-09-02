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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Rocío Carreño Soto: La joven promesa de la gimnasia rítmica regional que brilla con luz propia

A sus 10 años, la deportista del Club de Gimnasia Rítmica Rancagua acumula múltiples primeros lugares y se proyecta con fuerza en la categoría pre infantil a nivel nacional.

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El deporte local y nacional tiene un nuevo nombre a seguir de cerca. Se trata de Rocío Carreño Soto, una talentosa gimnasta de tan solo 10 años que cursa el 5to año básico «B» en el Colegio Niño Jesús de Praga.

Bajo la dirección técnica de su entrenadora Yuliana Márquez en el Club de Gimnasia Rítmica Rancagua, Rocío ha consolidado un meteórico ascenso que hoy la posiciona como una de las figuras más competitivas de su categoría.

Un inicio temprano y el salto a la competencia

El camino de Rocío en esta disciplina comenzó a la temprana edad de 6 años, cuando dio sus primeros pasos en actividades de representación. No obstante, fue a los 9 años cuando decidió dar el salto definitivo al nivel competitivo, demostrando una disciplina y pasión excepcionales para su edad. Actualmente, compite en la categoría pre infantil formativo manos libres, un espacio donde la agilidad, la expresión corporal y la precisión técnica son puestas a prueba de manera constante.

Los frutos de su arduo entrenamiento se han visto reflejados en una notable seguidilla de éxitos a lo largo del país. Entre sus logros más destacados figuran el primer lugar obtenido en competiciones de gran relevancia, tales como: Copa Paine, Copa Rancagua, 1er control del circuito rítmico en Curicó, Torneo Maristas Rancagua y Torneo Maristas San Fernando.

A estos triunfos se suma un destacable desempeño en los controles federados oficiales, logrando un meritorio cuarto lugar en el primer control federado en La Serena y coronándose campeona con el primer lugar en el segundo control federado en Copiapó. Estos resultados demuestran la consistencia de Rocío tanto a nivel local como en certámenes interregionales.

La joven promesa rancagüina de la gimnasia rítmica: Rocío Carreño Soto.

Próximos desafíos en el horizonte nacional

Consciente de su gran momento deportivo, la gimnasta de Rancagua no detiene su preparación física y artística. En su agenda deportiva destacan tres hitos trascendentales para el cierre de su temporada competitiva.

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Participará del segundo control del circuito rítmico que se disputará los días 23 y 24 de octubre en la ciudad de Valdivia, la Final del control federación que se llevará a cabo del 23 al 27 de noviembre en Santiago, y; final del circuito rítmico programado del 17 al 20 de diciembre en La Serena.

Con el constante apoyo de su colegio, de su club y de su entrenadora, Rocío Carreño Soto sigue escribiendo con gracia y destreza las páginas iniciales de una carrera deportiva que, sin lugar a dudas, promete llevar el nombre de Rancagua y de Chile a lo más alto de los podios.

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