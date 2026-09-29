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Se inició la clasificatoria regional adultos en el fútbol amateur

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El último domingo, en diversos escenarios de la región, comenzó la disputa de las Clasificatorias Regionales categoría Adultos, certamen que organiza la Asociación Regional de Fútbol Amateur.

Fueron 11 los encuentros que se jugaron y que dejaron los siguientes marcadores: Placilla 3-1 Coinco; Peumo 2-1 Quinta de Tilcoco; Rosario 2-4 Unión Esperanza; Malloa 3-1 Pichilemu; Chimbarongo 3-3 Pichidegua; San Francisco 0-0 Entre Ríos; Graneros 2-3 Las Cabras; Nancagua 4-1 Santa Cruz; Doñihue 10-1 Rancagua; Coltauco 7-0 Codegua, y; Rengo 7-2 Chépica. Libre en esta primera ronda quedó la selección de Peralillo.

Cabe consignar que, por acuerdo de ANFA, el Nacional Adulto se disputará en 2028 en sede por definir. Lo anterior, pues desde el ente rector del fútbol amateur determinaron efectuar solo un Nacional por categoría al año, para privilegiar la planificación de las asociaciones locales.

La selección de Chépica en su primer encuentro del torneo. Foto: Mauricio Pérez/Manita Deportes).
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