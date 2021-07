Por: Ricardo Obando.

Hasta el cierre de esta edición, la posibilidad de que el público pueda ingresar el jueves a presenciar el partido entre O’Higgins y Cobresal no era viable. ¿La razón? La autoridad, que pese a informar de que los hinchas pueden estar en las tribunas desde fase 3 en adelante, no ha determinado el protocolo correspondiente para ver la manera en que el organizador pueda operar en estos casos.

El anuncio de que Rancagua avanza a fase 3 a contar del jueves a las 05 horas, fue una sorpresa para el mundo del fútbol. La documentación que se debe ingresar a la intendencia regional para conseguir la autorización respectiva ya había sido enviada por la dirigencia celeste. Es decir, estaba todo listo para que el encuentro contra los nortinos se desarrolle como hasta ahora, sin público.

El tema que complica al organizador -que de igual forma hizo la consulta a la autoridad para tratar de lograr la vuelta de los hinchas al mundialista- es el escaso tiempo que resta para el juego y también la nula existencia de un manual o protocolo a utilizar en este caso, como por ejemplo: ¿quién controlará el correcto uso de pase de movilidad? ¿será la autoridad sanitaria? ¿será la fuerza pública? No se sabe.

Lo planteado por el gobierno la semana pasada, aún no es válido y recién comenzará a operar desde el jueves. Es decir, al día de hoy no existe la normativa que permite que personas ajenas al espectáculo deportivo pueda estar en el estadio, a no ser que sean jugadores, dirigentes y prensa acreditada.

En la misma disyuntiva están los otros dos elencos que serán locales en esta fecha: Audax Italiano (lunes) y Universidad de Chile (martes). Lo mismo para la Primera B y Segunda División, donde Deportes Santa Cruz, Colchagua CD y General Velásquez serán dueños de casa en sus recintos en fechas venideras. Todo está en una nebulosa.