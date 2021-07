Por: Ricardo Obando.

Si bien es cierto, el pasado viernes se integró a los entrenamientos en el Monasterio Celeste, este miércoles se concretó la presentación oficial de Pedro Pablo Hernández (34) como nuevo refuerzo de O’Higgins de Rancagua.

El retorno más esperando por los hinchas, sin lugar a dudas. La vuelta del “Tucu” al conjunto rancagüino era un viejo anhelo. Después de ser la figura en el título de 2013, Hernández emigró primero al Celta de España y luego a Independiente de Argentina. Allí, y con el brillante paso por la Selección Nacional siendo campeón de la Copa América Centenario, el jugador siempre manifestó que algún día volvería a O’Higgins, y así lo hizo.

Tras acordar un vínculo por dos años, el jugador cumplió con su palabra y está de vuelta. Es así como, en medio de la cancha del estadio El Teniente, el tucumano recibió su camiseta, la 16, la que recién podrá estrenar a contar de la fecha 18, cuando se habilite el libro de pases para el segundo semestre.

ILUSIONADO

Con su bolso lleno de ilusión, el “Tucu” se hizo presente en la cancha de El Teniente. Respecto a sus sensaciones, aseguró estar “muy contento de volver acá, sentirme parte de esta familia celeste y para mi es algo muy lindo, ha sido una decisión muy del corazón”.

Ahora bien, en materia física recalcó que “estoy trabajando, tratando de acortar los tiempos para ponerme a punto y estar a disposición” y que, en lo futbolístico, se podrá poner a tono una vez que pueda jugar, esto es, a partir de la fecha 18.

Sobre cómo tomó el camarín su llegada, apuntó que “me recibieron de la mejor manera, es un lindo grupo y con el profe he hablado lo justo y lo necesario”.

Es más, Hernández recalcó que esta venida, por segunda ocasión, es debido a que “de una forma u otra, agradecer lo que hicieron por mí. No tuve mucho que pensarlo, el club hizo un gran esfuerzo para que yo esté acá y mi deseo es lograr cosas grandes con el club y porque no conseguir un título”.

LOS 16 Y EL GOL

Un capítulo que marcó al plantel de 2013, fue la tragedia de los 16 en Tomé. Para el futbolista, ese episodio lo marcó, y por eso señaló que “la gente no se olvida y yo tampoco me olvido de ellos, la pasión fue increíble, lo que pasó con los 16 me marcó y siempre lo llevo presente”.

También, agregó, espera que cuando le toque debutar (fecha 18) el público pueda estar en la cancha. “Ojalá que puedan volver, para mí sería ideal y para la gente sería algo apasionante. Sería la frutilla del postre”, comentó.

Finalmente, el Tucu Hernández que volvió a Independiente, jugando como un doble 5 (volante mixto), estaba un poco más alejado del gol a aquel media punta que era cuando emigró al Celta. Sobre eso, añadió que en estos años, “me tocó hacer varias posiciones, eso te lleva a ser un jugador mucho más completo y quédate tranquilo que voy a seguir tratando de llegar al gol” y que “aunque me falte Calandria (ríe)… vamos a buscar esa confianza con los compañeros”.