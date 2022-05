Los rancagüinos hicieron un pésimo partido en El Salvador, tarde donde prácticamente no se generaron acciones de gol. Al debe el equipo de Soso.

Por: Ricardo Obando.

Crédito de las imágenes a Comunicaciones O’Higgins FC.

Se pensó que la faena sería distinta a otras presentaciones como visitante y si que lo fue, para peor.

En un pésimo partido, donde practicante no llegó al arco rival, O’Higgins fue derrotado por 2-0 frente a Cobresal, resultado que vuelve a instalar las dudas respecto al rendimiento de la escuadra.

En la primera mitad, el juego del cuadro celeste fue timorato. Se plantó en terreno propio y esperó a los locales que, con el paso de los minutos, fueron tomando ritmo de fútbol.

Si bien es cierto, el equipo de El Salvador no fue intenso como en el duelo anterior contra Everton, a poco andar avisó con las apariciones de Juan Carlos Gaete por izquierda y Gastón Lezcano por derecha.

Justamente a este último jugador le anularon un tanto que fue legítimo, luego que el juez Juan Lara pitara una supuesta falta de Waterman.

Esa acción, promediando la mitad de la etapa, fue una campanada de alerta para lo que vendría después.

En ofensiva, en tanto, poco y nada. Facundo Castro y Carlos Muñoz prácticamente no fueron abastecidos. Más bien, siempre estuvieron marcados.

El único que se atrevió a lanzar desde media distancia sobre el arco de Leandro Requena, fue Matías Marín. El ex Wanderers intentó, pero eso no le sirvió para mantenerse en cancha, pues en el inicio del complemento fue reemplazado.

LA DEBACLE

La segunda mitad fue la sentencia. Cobresal, como conocedor de su terreno, movió piezas y eso le valió la victoria.

Oscar Salinas, que entró en los 46’, fue clave porque anotó el primer gol. En los 54’ aprovechó un rebote que dio Martín y clavó el balón por el palo derecho.

Con eso, y aunque se esperaba una reacción, O’Higgins desapareció. Perdidos deambulan por el campo de juego sin encontrar rumbo.

Además, los albinaranjas dieron el golpe de gracia en los 66’, cuando tras un tiro de esquina Cecilio Waterman conectó de cabeza un centro de Mesías, con la absoluta complicidad de Alexis Martín, quien erró el cálculo al momento de salir a cortar.

Con el 2-0 Soso realizó algunos cambios, pero de nada sirvió. Eso si, hay que consignar que Esteban Moreira tuvo dos acciones para haber logrado el descuento.

Mal partido de los rancagüinos que, en este duelo, no contaron con Pablo Hernández ni con Fabián Hormazabal, dos que seguramente estarán el próximo domingo frente a Colo-Colo en el estadio El Teniente.

El portero Alexis Martín Arias recibió su quinta tarjeta amarilla y quedará suspendido para el encuentro subsiguiente, ocasión donde visitarán a Everton.

Ficha del partido

Cobresal (0): Leandro Requena; Guillermo Pacheco (88’, Yodilan Cruz), Diego Céspedes, Francisco Alarcón, Marcelo Jorquera; Iván Contreras (75’, Pablo Cárdenas), Alejandro Camargo, Cristopher Mesías (75’, Francisco Valdés), Juan Gaete, Cecilio Waterman (88’, Iván Villalba), Gastón Lazcano (46’, Oscar Salinas). DT: Gustavo Huerta.

O’Higgins (0): Alexis Martín; Brian Torrealba, Moisés González, Fausto Grillo, Ronald Guzmán (47’, Diego Fernández); Cristóbal Castillo, Gastón Lodico, Matías Marín (46’, Antonio Díaz), Sebastián Ubilla (75’, Francisco Arancibia); Facundo Castro, Carlos Muñoz (75’, Esteban Moreira). DT: Mariano Soso.

Árbitros: Juan Lara, Juan Serrano, Gabriel Ureta, Claudio Aranda.

VAR: Reinerio Alvarado, Manuel Marín.

Amonestados: Waterman, Salinas (CBS); Martín (OHI).

Goles: 1-0, 54’, Salinas; 2-0, 66’, Waterman.

Estadio: El Cobre, El Salvador.