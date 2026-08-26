El básquetbol protagoniza las Olimpiadas Escolares de Rancagua

En pleno desarrollo se encuentran las Olimpiadas Escolares de Rancagua, evento que comenzó hace un par de meses con el voleibol y que ahora tiene al básquetbol como protagonista.

Este miércoles, en el Polideportivo Lourdes, se llevó a cabo la quinta jornada de la instancia, donde son 50 los establecimientos educacionales participantes, totalizando a más de 3 mil estudiantes en cancha.

En la ocasión, el alcalde Raimundo Agliati, puntualizó que “nos tiene muy contentos, porque les ha dado vida a nuestros recintos deportivos durante la semana, y les ha dado oportunidad a los colegios para desarrollar el deporte fuera de sus instituciones”.

Asimismo, recalcó que “la integración es clave, por eso valoramos que se hayan incorporado colegios públicos y privados”.

Colegios de la capital regional y la vecina comuna de Machalí participan de este evento escolar. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Junto con lo anterior, la máxima autoridad de la capital regional dijo que “el municipio tiene hoy un tremendo estándar de recintos deportivos, y que tienen un algo uso. Por eso vimos la oportunidad de que los alumnos puedan competir y que tengan la oportunidad de utilizar nuestros recintos deportivos”.

Es por eso que, como recalcó, “lo que se ha logrado durante este año 2026, en esta inédita iniciativa, donde convocamos desde mayo hasta noviembre a más de 50 colegios, permitiendo que más de 3 mil alumnos tengan la posibilidad de competir y compartir”, es importantísimo para la ciudad.

Cabe consignar que, con las otras disciplinas, las Olimpiadas Escolares de Rancagua -gestionadas por la Corporación Municipal de Deportes- culminarán en noviembre.