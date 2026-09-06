Estudiantes vs Corinthians: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Por la llave 1 de la Copa Libertadores, se enfrentan El Pincha y Corinthians el miércoles 9 de septiembre, a las 21:30 horas, en el Tierra de Campeones.
El encuentro será supervisado por Esteban Ostojich, el juez encargado.
Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Independiente Medellín 1 vs Estudiantes 1 (8 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 2 vs Cusco FC 1 (14 de abril)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Flamengo 1 (29 de abril)
- Fase de Grupos: Cusco FC 1 vs Estudiantes 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Flamengo 1 vs Estudiantes 0 (20 de mayo)
- Fase de Grupos: Estudiantes 1 vs Independiente Medellín 0 (26 de mayo)
- Octavos de Final: Estudiantes 1 vs U. Católica 1 (11 de agosto)
- Octavos de Final: U. Católica 0 vs Estudiantes 3 (18 de agosto)
Los resultados de Corinthians en partidos de la Copa Libertadores
- Fase de Grupos: Platense 0 vs Corinthians 2 (9 de abril)
- Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Santa Fe 0 (15 de abril)
- Fase de Grupos: Corinthians 2 vs Peñarol 0 (30 de abril)
- Fase de Grupos: Santa Fe 1 vs Corinthians 1 (6 de mayo)
- Fase de Grupos: Peñarol 1 vs Corinthians 1 (21 de mayo)
- Fase de Grupos: Corinthians 0 vs Platense 2 (27 de mayo)
- Octavos de Final: Rosario Central 0 vs Corinthians 0 (13 de agosto)
- Octavos de Final: Corinthians 1 vs Rosario Central 0 (20 de agosto)
Horario Estudiantes y Corinthians, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
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