Por: Ricardo Obando.

¿Qué hacer para salir de la crisis? Cortar el hilo por lo más delgado. Y eso fue lo que ocurrió. El proceso de Dalcio Giovagnoli, que llegó en 2020 para salvar al equipo del descenso, se terminó.

O’Higgins, que no sabe de victorias desde el pasado 29 de mayo, carece de actitud para tratar de arrimarse nuevamente a la zona alta de la tabla de posiciones y la racha de seis fechas de malos resultados ha profundizado una crisis futbolística que solo parecía ser un problema de funcionamiento. Y esos puntos fueron tomados en cuenta por la directiva, que determinó cesar a Dalcio.

Lo mostrado ante la Universidad de Chile, el sábado en el estadio El Teniente, dejó aún más dudas respecto al futuro del equipo. Ese escenario donde el “Capo” trataba por todos los medios salir de las últimas posiciones de la clasificación pareciera que se volverá a repetir. Sin variantes, con un plantel corto y sin respuestas en la cancha, se rememora la pesadilla de la temporada 2020, cuando con Patricio Graff la escuadra no rendía.

Es más, el mismo DT, que seguía confiando en sus jugadores pese a no existir respuestas en cancha se despidió de ellos este domingo, luego de una reunión donde se le informó de su futuro.

Giovagnoli, dejó el cargo junto Mateo Galiana (PF), Andrés Vargas (AT) y Miguel Ángel Rossi (AT). El que zafó y continuará en la institución es Luis Flores. Ahora bien, el próximo sábado podría ser un interino quien cierre la primera rueda en Antofagasta.

¿Y AHORA QUIÉN?

Repitiendo el ejercicio del año pasado, O’Higgins, tendrá que salir a buscar entrenador para completar la temporada.

Respecto a nombres, hay dos que siempre han interesado en el Monasterio Celeste. Nicolás Córdoba y Miguel Ramírez. Ambos han registrado buen rendimiento en los equipos en que han dirigido, especialmente en Wanderers.

Pero hay un tercero que entraría en la disputa y que se encuentra libre, tras su último registro en Egipto: Mario Salas. El ex DT de Universidad Católica, Colo-Colo, Sporting Cristal y Alianza de Lima.

Se presume que entre ellos saldría el reemplazante de Dalcio, quien no logró repetir el rendimiento de fines de la temporada 2020. Pero ojo, hay otro DT que podría entrar en carrera: el argentino Héctor Almandoz.

EL POST PARTIDO

Con un ánimo por el suelo, tras la derrota contra la U, Giovagnoli trató de explicar la amarga presentación en El Teniente. “No estamos haciendo bien las cosas”, dijo.

Eso sí, negó ver cosas raras en la cancha, como lo referente al lenguaje no verbal de algunos jugadores, ante lo cual señaló que “desde nuestra percepción no hemos percibido nada raro”.

Finalmente, aseguró que “lamentablemente no se puede plasmar con los resultados, no se puede defender esa postura”. Esas fueron sus últimas declaraciones en el “Capo”.

¿Cómo fue el partido?

Con una Universidad de Chile esperando el error de los celestes para armar juego desde terreno propio, O’Higgins sufrió mucho pese al poco ataque del rival.

El “Capo” tuvo el balón, pero sin profundidad. Un hecho que se viene repitiendo desde el comienzo del torneo.

Los goles de Joaquín Larrivey (22’, de penal), Gonzalo Espinoza (45’+1’) y Ramón Arias (62’) sentenciaron el triunfo azul. Mientras que el tanto del honor lo marcó Marcelo Larrondo (81’, de penal).

Ficha del Partido

O’Higgins (1): Nelson Espinoza; Alejandro Márquez, Brian Torrealba, Matías Cahais, Antonio Díaz (85’, Matías Belmar); Felipe Seymour, Santiago Romero (69’, Iván Rozas), Ramón Fernández; Matías Meneses (46’, Facundo Castro), Marcelo Larrondo, Francisco Arancibia (69’, Francisco Arancibia). DT: Dalcio Giovagnoli.

Universidad de Chile (3): Cristóbal Campos; Yonathan Andía, Osvaldo González, Ramón Arias, Marcelo Morales; Sebastián Galani, Gonzalo Espinoza (81’, Camilo Moya), Mario Sandoval, Marcelo Cañete (70’, Brandon Cortés); Franco Lobos (70’, Nahuel Luján), Joaquín Larrivey. DT: Esteban Valencia.

Árbitros: Julio Bascuñán; Claudio Urrutia, Alan Sandoval, Juan Sepúlveda.

VAR: Rodrigo Carvajal, Leslie Vásquez.

Amonestados: Torrealba, Romero, Larrondo (OHI); Morales, Sandoval, Lobos, Cañete (UCH).

Goles: 0-1, 22’, Larrivey (P); 0-2, 45’+1’, Espinoza; 0-3, 62’, Arias; 1-3, 81’, Larrondo (P).

Estadio: El Teniente, Rancagua.