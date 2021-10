Por: Ximena Mella Urra.

Ya van más de tres meses desde que comenzó la segunda versión del proyecto Talleres Deportivos Online, idea ejecutada por el Ministerio del Deporte en la Región de O’Higgins y financiada por el Gobierno Regional y sus consejeros. A pesar de que el objetivo era fomentar el deporte y actividad física en pandemia y confinamiento, ahora con mayores libertades de movilidad, sus seguidores siguen utilizando esta novedosa herramienta.

En efecto, durante septiembre pasado su sitio web www. talleresdeportivosohiggins.cl recibió unas 8 mil 500 visitas. «Si pudiéramos promediar en todos los meses las visitas y seguidores, sería una buena cantidad de personas. Esta oferta debe seguir creciendo en cantidad y en posibilidades», dijo el seremi del Deporte, Diego Ramírez.

“Si complementamos lo presencial con lo virtual, vamos a llegar a muchas más personas”, dijo al respecto la autoridad, «con el fin de ofrecer talleres de actividad física y deporte, generando adhesión de parte de ellos. No sirve que alguien siga el taller y luego no los siga o solo los vean y no los practiquen», complementó.

Aunque aun no es claro si puede haber una tercera versión debido a las próximas elecciones de consejeros regionales(es el Consejo Regional el que debe aprobar los recursos), sí cree que habrá una tercera parte pero ahora sí mucho más acotada y de la mano de talleres presenciales. «Si los municipios se hicieran parte de este proceso, quizás se podría mantener el número», reflexionó sobre el futuro de los talleres virtuales.

Asimismo, destacó la Plaza Vivir Sano en Rancagua, un espacio gratuito que está destinado a todos, adultos mayores, discapacitados, niños, de alta complejidad, etc. Para el seremi, en este lugar se puede realizar ejercicios y complementarlos con los talleres online, por ejemplo practicar calistenia.