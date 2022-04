Por: Ricardo Obando.

Desde las 20.30 horas de este viernes, O’Higgins, buscará cumplir con la misión que se trazó: ganar un segundo partido consecutivo.

Frente a Coquimbo Unido, colista del torneo, los celestes quieren hacerse fuertes como local y evitar complicaciones, más cuando tienen claro que si ganan se meterán de lleno en la parte alta de la tabla de posiciones.

En la previa, rancagüinos registran el alta de Diego Fernández, ya recuperado de una lesión que lo alejó de los últimos encuentros, quien además recuperaría su lugar en la oncena titular. Eso sí, se lamenta la baja de Facundo Barceló por un desgarro.

En ese sentido, el equipo pretende lograr plasmar en la cancha lo que trabajaron en las últimas dos semanas. Al respecto, el delantero Facundo Castro sostuvo que “esperamos trazar un partido donde seamos protagonista, donde impongamos las condiciones y salir desde el primer minuto a ganar, no confiarse de un rival que viene golpeado y salir a jugar como si fuese una final”.

Junto con ello, recalcó que en estos días de labores en el complejo de Requínoa, “pudimos pulir un montón de aspectos a mejorar, el equipo sigue consolidándose, en construcción en cuanto a este nuevo proyecto”.

Ahora bien, ante la consulta respecto al rival, respondió que la posición que ocupa en la clasificación no es para nada representativa. “Todos los partidos valen tres puntos y en este torneo no hay que dejarse llevar por la tabla de posiciones, es muy engañosa. No podemos salir confiados en que vamos a jugar con el equipo que va último, no debemos mirar ese tipo de cosas, ya lo vivimos con Audax”.

De ahí, manifestó, en este encuentro deben entrar “enchufados desde el primer minuto”.

A su vez, indicó que el partido, “lo vamos a tener que trabajar, y mucho. Tendremos que tener mucha paciencia para poder abrir un rival, que a pesar de la tabla, tiene jugadores de mucha jerarquía y no va a ser un rival fácil” y que “ojalá podamos golpear y hacer un partido donde podamos jugar tranquilos”.

¿PROBABLE 11?

El equipo de Mariano Soso, considerando las ausencias, trabajó un esquema con cuatro volantes, eso sí, uno de ellos algo más abierto para complementar la zona de ataque.

El más probable once estelar estaría compuesto por Alexis Martín en portería; Fabián Hormazabal, Moisés González, Fausto Grillo y Ronald Guzmán en el bloque defensivo; Juan Fuentes, Diego Fernández, Matías Marín y Gastón Lodico en medio terreno; Facundo Castro y Carlos Muñoz en delantera.

Mientras que, la visita, podría formar con Rodrigo Formento; Christopher Barrera, Federico Pereyra, Gonzalo Jara, Dilan Zúñiga; Luis Cabrera, Fabián Carmona, Joe Abrigo; Rubén Farfán, Nicolás Gauna y Esteban Paredes.

En tanto, los árbitros designados para este juego son: Matías Quila, Alan Sandoval, Wladimir Muñoz y Gustavo Ahumada. En el VAR, fueron nominados: Nicolás Gamboa y Gabriel Ureta.

Castro sigue negociando

Uno de los referentes del actual plantel, culmina su vínculo contractual con O’Higgins a mediados de temporada.

Facundo Castro y su agente negocian con el club buscando la continuidad y también la tranquilidad de cara al futuro.

Sobre el tema, el uruguayo puntualizó que “todavía no hemos llegado a un acuerdo, pero se ha avanzado. Esperemos que se pueda resolver lo más pronto posible, por la tranquilidad de la institución y en lo personal”.

Cabe señalar que, el ex Necaxa, meses atrás fue tentado desde un grande de la capital, pero finalmente no ocurrió nada.