Mejoró mucho respecto al último partido, pero sin concreción no pudo quedarse con la victoria. Pese a jugar mejor que Curicó Unido, dominarlo y no dejarlo actuar, O’Higgins no logró sumar tres unidades y se tuvo que conformar con un 0-0.

Los rancagüinos, que mostraron cosas interesantes en el ataque directo, no supo como vulnerar la resistencia de Fabián Cerda, la figura en los curicanos.

Es más, el meta visitante despejó cuando tiro llegó a su zona. Además, contó con la fortuna pues un palo evitó el grito de gol local.

Los dueños de casa, al término de la primera etapa, se quedó con uno menos por la expulsión de Matías Donoso (el juez le mostró amarilla, pero por el VAR corrigió).

Después, no se notó el jugador de menos, pues O’Higgins tuvo varias ocasiones para marcar, principalmente en los pies de Matías Marín, el mejor en los celestes.

Ahora, el «Capo», debe preparar su visita a San Carlos de Apoquindo, pues el jueves visita a la Universidad Católica.