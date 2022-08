En esta edición aniversario conversamos con tres jóvenes exponentes en disciplinas como la gimnasia y el fútbol.

Aniversario número 107 de El Rancagüino. Otro año más donde en el ámbito deportivo han pasado muchos acontecimientos. Entre ellos, la actuación individual de tres deportistas que han destacado en nuestra zona.

Ignacio Varas ha sido protagonista en la gimnasia, compitiendo internacionalmente y preparando el desembarco hacia los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Thiare Parraguez, figura en la primera temporada de O’Higgins en la Primera División del Fútbol Femenino nacional, y; Florencia Acevedo, joven rancagüina que tiene su mira puesta en la Copa del Mundo Sub17 donde tiene la opción concreta de ser nominada para representar al país en dicho certamen.

Los tres han destacado en sus respectivas disciplinas y con su juventud, saben que tienen por delante un gran futuro en el ámbito deportivo. Además, los tres quieren ser profesionales para cuando dejen la actividad deportiva, puedan aportar a la formación de nuevos especialistas e incentivar a la juventud a practicar actividad física.

En esta edición, conoceremos las impresiones de estas tres destacadas personalidades deportivas de la región del Libertador.

Thiare Parraguez, la goleadora celeste en Primera División: “Mi sueño es ser campeona con O’Higgins, jugar un Mundial y ganarlo”

La delantera, oriunda de la comuna de Chimbarongo, disfruta de su presente con el equipo rancagüino. Es la máxima anotadora del equipo, está entre las más goleadoras del Campeonato Nacional y ya se fijaron en ella desde la Selección Nacional.

Con 22 años, la futbolista se ha transformado en referente y figura de O’Higgins de Rancagua en su primera participación en la división de honor del fútbol femenino nacional.

Thiare Parraguez, chimbaronguina, se alza como la goleadora del equipo y eso justamente la llevó a ser convocada por primera vez a la Selección Nacional.

La deportista, que según recuerda, llegó al fútbol gracias a un regalo que recibió en el jardín infantil, hoy se dedica completamente a su pasión, pues tuvo que congelar sus estudios de Pedagogía en Educación Física para continuar defendiendo a las celestes en Primera.

Tu presente en O’Higgins, ¿Cómo lo consideras?

– Ha sido un año valioso para mi y para el equipo. El haber ascendido el año pasado a Primera y el estar entre los mejores ocho equipos de Chile es un logro impresionante.

Esto se inició hace un par de años, la pandemia les puso una para, volvieron a jugar y ascendieron. ¿Es un logro importante?

– Comenzamos el 2018 con otro O’Higgins, teníamos otro cuerpo técnico (encabezado por el argentino Omar Elías). Estábamos en vías de ascender ese año y no se dio. Después vino el estallido social, la pandemia y volvimos para integrar el equipo con otro cuerpo técnico (con Manuel Alarcón a la cabeza), más algunas jugadoras del 2018 y con ese grupo pudimos ascender. Fue una tarea difícil por parte de nuestras compañeras, porque era complicado venir a entrar, y todavía sigue siéndolo.

¿Ha sido difícil entonces?

– Por ambas partes. Tenemos el apoyo del club, nosotras jugamos por el club y para el club, es decir todo para O’Higgins. Es difícil porque todavía no se profesionaliza y esperamos que eso se haga el próximo año.

Thiare, volviendo a los comienzos ¿Cómo surgió el “bichito” del fútbol para ti?

– Mis inicios en el fútbol, como siempre recuerdo, fue en el jardín (infantil). Eso es lo único que recuerdo de cuando estaba chica, porque me presentaron un balón de plástico, de esos con países. Fue el primero que conocí y después nunca más solté un balón de fútbol.

Y en la casa, ¿Te apoyaron con todo ésto?

– En mi casa no eran futboleros, mi mamá ni mi papá eran muy apegados el fútbol, pero ahora ven todos los fines de semana, pero el apoyo siempre estuvo. A mis abuelos los recuerdo porque ellos hoy no están, no me vieron debutar en O’Higgins, pero fueron los primeros en apoyarme.

Hace un tiempo atrás era raro ir a ver fútbol femenino, me imagino que en tu caso te tocó mucho compartir con hombres en la cancha.

– Sí, desde los 9 hasta los 12 años estuve jugando en equipos masculinos. Mi mamá con mis abuelos siempre me iban a ver y después dí el salto a un equipo femenino de la comuna, pero siempre moviéndome en equipos de la región, o comunales, no a nivel ANFP como lo vengo haciendo ahora. De Chimbarongo iba a jugar a los alrededores, pero no tenía la visión de ser futbolista en algún momento. Así llegó el 2018, dije ‘bueno, me iré a probar’. Por intermedio de una amiga fui a una prueba de O’Higgins. Todos me decían que podía quedar, pero no tenía muchas ganas de ir porque quería estudiar y decía que el fútbol femenino no te asegura un futuro. Bueno, fui y la historia se sigue escribiendo y espero seguir escribiéndola aún más con O’Higgins”.

En la zona la referente es Francisca Lara, te tocó compartir con ella en la Selección.

– Sí, ella también jugó en los mismos equipos que yo, la recuerdan bien, y espero que a mi también me recuerden, aunque sigo yendo a ver cuando puedo, porque jugamos casi todos los fines de semana.

¿Entonces hoy todo es fútbol?

– El año pasado, cuando ascendimos, las clases en la Universidad Católica del Maule eran Online, algo que me facilitó muchas cosas porque podía entrenar y estudiar al mismo tiempo, pero este año fue presencial y tuve que decidir, fútbol o la Universidad. Elegí el fútbol y no me arrepiento, lo elegiría mil veces

Hablamos de que ojalá sea profesional el fútbol. Este año se aprobó una ley para hacer eso realidad. ¿Cómo lo tomas tú y tus compañeras de equipo?

– Fue una noticia muy buena para nosotras, para el Campeonato Femenino Nacional en general, que se profesionalice lo que hacemos. Porque hacemos esfuerzos muy grandes, de viajar, estar, pero no tenemos recompensa salvo los triunfos del fin de semana. Por eso, que nos dediquemos al 100 al fútbol, es lo que todas queremos.

Ya tuviste una primera pasada por la Selección, me imagino que quieres que eso se repita.

– Eso espero, intento trabajar, hacer las cosas bien en el Campeonato para tener otra llamada en la Selección que es lo que quiero, pero primero me enfoco acá en O’Higgins”.

Thiare, lo último, ¿Cuál es tu principal sueño en el fútbol?

– Mi primer sueño es salir campeona con O’Higgins. Tengo varios sueños, pero el más cercano es poder jugar un Mundial y ganarlo. Tengo 22 años y espero poder lograrlo con disciplina y trabajo.

Florencia Acevedo, seleccionada nacional de fútbol:

“Cualquier jugadora aspira poder llegar a un Mundial y a esta edad (16) es algo de no creer”

La rancagüina, formada en la Escuela Municipal, hoy brilla en la Universidad de Chile y en La Roja que clasificó para la Copa del Mundo de India.

El fútbol es su pasión y quiere que sea su futuro. Florencia Acevedo, actual delantera de la Universidad de Chile, tiene su vista puesta en estar en el Mundial Sub17 de India. Seleccionada Nacional de la categoría, la rancagüina ha destacado por su calidad en ataque, por su velocidad y buena definición.

Luego de dar el salto desde la Escuela Municipal, la U es su actual club y recientemente llevó al equipo a jugar la final de la categoría Sub19.

En conversación con El Rancagüino, esta promisoria futbolista, comentó sus vivencias, que con sus cortos 16 años, la proyectan como una de las promesas nacionales en el balompié.

El presente es bueno, ¿Cómo va tu carrera en la parte futbolística?

– Muy intensa, me tocó llegar a la final en un torneo y en la Selección preparándonos para lo que viene, que es el Mundial.

Florencia, para ti y tus compañeras disputar un Mundial no solo es un gran logro, sino que también una gran oportunidad.

– Es algo único, creo que cualquier jugadora aspira poder llegar a un Mundial y a esta edad (16) es algo de no creer.

¿Cómo comenzaste en el fútbol?

– Tengo un hermano que jugaba en las inferiores de O’Higgins, yo lo iba a ver desde muy chiquitita a los entrenamientos, me empezó a llamar la atención el balón y empecé a estar con ellos, con los hombres. Me inicié en la Sub8 de O’Higgins, era la única mujer. Luego me tuve que salir por un tema de camarín, era más grande. Después ingresé a la Escuela Municipal de Rancagua, comencé en esto y de ahí no he salido más.

Y el llegar a la U, ¿Cómo se dio?

– Hace como 6, 7 años. Llegué muy chica, me fui a probar y quedé en la primera semana. Ahí comencé a jugar por la Sub15 y hasta ahora que voy en la Sub19.

Florencia, ¿Te gustaría continuar más adelante y tener una carrera en este deporte?

– Me gustaría seguir en ésto, seguir en la Selección, ser campeona con la U y llegar a lo más alto.

La profesionalización del Fútbol Femenino está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo toman ustedes, la futura generación, que sea así?

– Si bien antes la mujer no podía vivir del fútbol, ahora estamos teniendo más visualización. El Fútbol Femenino está vendiendo, de a poco vamos ganando contratos, con la nueva ley a todas las jugadoras van a tener que pagarles. Si bien se buscaba hace muchos años, ahora lo estamos logrando.

Pero, al margen del fútbol, me imagino que también está la intensión futura de poder estudiar.

– Si bien el fútbol da muchas oportunidades, becas para estudiar como lo principal, me gustaría estudiar algo relacionado con el deporte, profesora de Educación Física por ejemplo.

Lo último Florencia, ¿Qué mensaje le entregarías a las nuevas generaciones, a las chicas que están intentando no solo en Rancagua sino que en la región de que se puede llegar a cumplir el sueño de ser futbolista?

– Hay mucha visualización, muchas escuelas. El fútbol no solo es para hombres, por eso hay que entrenar, perseguir el sueño, porque nada es imposible. Con trabajo las cosas llegan solas.

Ignacio Varas, gimnasta, pensando en los Panamericanos:

“Va a ser lindo competir con la gente de tu país”

El nacido y criado en Santa Cruz, hoy se erige como uno de los exponentes de mayor proyección en la rama de varones de la gimnasia nacional.

Ignacio Varas, es hoy por hoy uno de los mejores gimnastas del país. El santacruzano, de 23 años, formado deportivamente en el Instituto Regional Federico Errázuriz, tras superar una dura pandemia que prácticamente no le permitió entrenar por meses, se ha puesto en tarea pensando en los próximos Juegos Panamericanos 2023 además de tener presente el sueño de ser representante nacional en los Juegos Olímpicos.

Varas, este año, deslumbró en una Copa del Mundo de Croacia y día a día sigue perfeccionando su técnica apoyado firmemente por Tomás González, el mejor gimnasta en la historia nacional.

El estudiante de Pedagogía en Educación Física de la Universidad Santo Tomás habló del presente y futuro con El Rancagüino en su edición aniversario.

Ignacio, este fue año importante para tu carrera y se vienen nuevos desafíos. ¿Cómo ha sido el proceso de retomar las competencias tras la pandemia?

– Fue muy difícil. Estuve seis meses entrenando en casa, con los implementos que tenía, supe colgar unas anillas afuera, en una madera que tenía y ahí me pude mantener un poco, no era lo óptimo, pero me ayudó para después no estar tan perdido con el físico o no perder la técnica, pero fue difícil. Después volví a entrenar (agosto de 2020) en el Centro de Alto Rendimiento y todo con miras a las Panamericanos de 2023.

Este año estuviste en Europa y en otras competencias con buen desempeño.

– Fue fundamental ahí la perseverancia. Estuve ahora en Croacia, en una Copa del Mundo, después tuve los Juegos Bolivarianos, los Panamericanos y ahora me estoy preparando para los Sudamericanos y los Juegos Odesur y otra Copa del Mundo que hay en Paris.

¿Desde muy pequeño en la gimnasia?

– A los 4 años empecé en Santa Cruz. Mis papás son profesores de Educación Física. El IRFE es como un semillero de la gimnasia en la región. Es muy difícil que haya en regiones y por eso el Instituto se destaca. Siempre aporta gimnastas a la selección nacional y desde hace mucho tiempo que tiene trayectoria en el deporte.

En ese sentido, ¿Cómo ves el área de formación? Pregunto porque por ejemplo, en Rancagua, hay varios clubes.

– En nuestro país está muy centralizada la gimnasia, casi todo en Santiago, pero a medida que ha pasado el tiempo y desde que Tomás González fue a los Juegos Olímpicos la gimnasia se hizo un poco más masiva. Pero, aún así, encuentro que falta mucho. Clubes de hombres hay mucho menos que de mujeres.

Ignacio, tú entrenas junto a Tomás González. Para el mundo del deporte es un ejemplo a seguir.

– Para mi lo es, en todo aspecto. Es muy disciplinado, entrenamos juntos y uno siempre recibe consejos suyos. Uno lo mira entrenar, la forma en que calienta, todo. Uno siempre se fija por los logros que ha obtenido, porque es histórico en la gimnasia.

El próximo año vienen los Panamericanos en nuestro país. ¿Cómo afrontar ese desafío considerando que será el evento deportivo más grande desde el Mundial de 1962?

– Estoy ansioso. Como es en casa igual se siente una presión externa, pero aún así va a ser lindo competir con la gente de tu país, porque cuando uno va fuera el apoyo es entre nosotros los gimnastas, pero no hay público que te apoye. Entonces, va a ser algo muy lindo, porque es algo que casi nunca vivimos.

Y junto con los Panamericanos, ¿El sueño de llegar a los Juegos Olímpicos está?

– Sí, siempre. Yo creo que es el sueño de todos los deportistas llegar a los Juegos Olímpicos y representar a tu país y para eso estamos luchando.

Por último Ignacio, ¿Qué mensaje le entregarías a la juventud, a los estudiantes que quizás puedan ver en la gimnasia algo para la vida, para el futuro?

– Qué persigan sus sueños, eso es lo importante y la perseverancia es la base de todo. Que si quieren cumplir sus metas y sueños tienen que salir adelante pase lo que pase. Siempre habrá piedras en el camino, pero se pueden ir superando y cumplir los sueños.