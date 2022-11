-La historia de O´Higgins contada por su socio número 65, Juan Abud, quien ha seguido al equipo desde su primer partido, en 1955

Por: Julio César Moreira

Fotos: Marco Lara

La fusión del O´Higgins Braden y El América, no ocurrió por voluntad de los clubes. Menos de sus respectivas hinchadas.

Más bien fue una imposición de la Central de Fútbol y, sobre todo, de la Universidad de Chile, Universidad Católica y el Colo Colo.

Pese al poder de estas instituciones, los rancagüinos presentaron una tenaz oposición a la medida.

La situación es el equivalente a que hoy a alguien se le ocurriera fusionar a la Chile y el Colo Colo, argumenta Juan Abud Bustos- ex alcalde de Machalí- al referirse a este hecho ocurrido en 1955.

El ex trabajador de El Teniente, socio número 65 del actual O´Higgins de Rancagua, se ha ocupado, por largos años, de reconstruir la historia del “Capo de Provincia”, entrevistando a testigos privilegiados.

Tiene, dice, la autoridad que le da el haber acompañado a “La Celeste” desde siempre. Es más, recuerda con orgullo y nostalgia haber asistido, junto a su padre, al primer partido que el cuadro jugó en Primera División, ante la Unión Española, en el estadio Santa Laura, cayendo por 2 a 1.

¿Cómo se le ocurrió investigar los inicios del O´Higgins?.

Fernando Riveri, gerente de El Teniente, me pidió hacer un programa radial, porque el periodista estaba enfermo. A él le gustó. Hablamos. En ese programa hablamos mucho del O´Higgins de entonces: El equipo minero. Así se lo conocía, porque tuvo como base a la empresa minera.

El gerente me autorizó para buscar figuras olvidadas del O´Higgins, lo que me agradó, porque yo he sido O´Higginiano toda la vida.

¿Cómo nace el actual O´Higgins?

Nace en 1955, con posterioridad a que, en 1954, saliera campeón de la Segunda División, como O´Higgins Braden, anotando más de 100 goles en la campaña. En esa época tenía 5 mil socios y representaba al hombre del comercio y al empleado de Teniente.

El club América resultó subcampeón del torneo. Era un equipo popular, con gente de la Isabel Riquelme, Población O´Higgins y La Granja, entre otros.

En ese entonces había una marcada diferencia y rivalidad entre ambos clubes y cuando se jugaba el clásico asistía mucha gente.

¿Qué ocurre entonces?

La Central de Fútbol, entonces presidida por Carlos Ditborn, y los dirigente de la Católica, La Chile y el Colo, les exigen a estos equipos que se fusionen, lo cual sorprende a Rancagua.

Los hinchas comienzan a mandar cartas a La Nación y a El Rancagüino, diciendo que eso era imposible.

¿O sea, el fútbol entra en conflicto y también los rancagüinos? –

Muy grande. Tanto así que el O´Higgins saca a sus jugadores de Rancagua, para calmar la ciudad. Los envía, con sus familias a La Serena, en donde juegan algunos partidos amistosos.

El presidente de El América, Manuel Riquelme, un trabajador de Teniente, un hombre muy serio, también se opone a la fusión. Lo mismo plantea Francisco Rajcevic, presidente del O´Higgins Braden.

Nada resulta y termina imponiéndose la decisión de los clubes grandes y del organismo rector del fútbol profesional chileno.

SEGUNDO CONFLICTO.

Las aguas ya se han aquietado, en cuanto a la idea de fusionar ambas instituciones.

Pero hay que elegir la nueva directiva y a su presidente. Por O´Higgins está Rajcevic y por El América, Riquelme.

Cada institución tiene 12 votantes para dirimir la contiende. Se da la lógica del empate. Como árbitro está Carlos Ditborn, quien testimonia tres empates consecutivos.

Un tanto molesto, advierte: “No podemos esperar toda la noche y para elegir al presidente lo haremos al cara y sello”.

La moneda va al aire. Rajcevic ha pedido cara y Riquelme sello. Breves segundos y el peso ha tocado suelo.

Rajcevic es el primer presidente que tiene el naciente O´Higgins de Rancagua. Todos se suman a la causa común, con una directiva transversal que incluye a Riquelme.

El 5 de abril de 1955, continúa Juan Abud, en una ceremonia realizada en una esquina del estadio El Teniente, en donde hoy se ubica la galería Angostura, se bajan, para siempre ambas banderas, dando paso al actual emblema celeste.

En esa misma actividad, un veinteañero Carlos Latife, grita un estridente O´Hi O´Hi, al que más tarde, la fanaticada, le agregaría el Ra Ra.

Usted señala que O´Higgins debería llamarse el “Equipo Minero” y no el “Capo de Provincia. ¿En qué se basa?

Hay muchos equipos que se sienten “Capos de Provincia. Por ejemplo, Huachipato o Cobreloa.

O´Higgins siempre fue conocido como equipo minero, porque si no fuera por la Braden Cooper de antaño, El Teniente o Codelco de ahora, casi no habría existido.

En los años 1958- 1959, O´Higgins llegó a tener un plantel donde la mayoría de los jugadores eran trabajadores de talleres, ferrocarriles, de la oficina de personal y bienestar o de contraloría. Siendo trabajadores, la empresa les daba las facilidades para que entrenaran (nota aparte)

Una Bandera y un himno para O´Higgins

¿Por qué una bandera celeste?

El dueño de “la farmacia de los deportistas”, Dionisio Valenzuela, se confiesa admirador de la selección uruguaya. Conocía a muchos jugadores y dirigentes del fútbol sudamericano. El escogió el color de la bandera: “Yo quiero que el color de la bandera sea celeste, como el color de la selección uruguaya”, dijo, en su oportunidad. Y así fue.

¿Cómo surge el Himno de O´ Higgins?

La letra y la música es de Miguel Ángel León. Era un trabajador de la Braden Cooper. Tenía una gran amistad con el Regimiento de Ingenieros Membrillar. La unidad dispuso la banda y los soldados y personal antiguo para que, por las noches, ensayaran el himno.

Poco antes del 7 de abril, fecha en que se creó el O´Higgins de Rancagua, se grabó, de manera artesanal, del Himno de O´Higgins. En él también aparecen las voces de rancagüinos civiles: Patricio Mekis, Humberto Vitar, Carlos Latife, Alfonso Orueta, Octavio Cisterna y Mariano Madrid.

Los Mejores de todos los Tiempos

La mayoría de la gente afirma que Mario Desiderio es el mejor jugador que ha pasado por O´Higgins.

Para Juan Abud, el número uno es, hasta ahora, Mario Fernández, quien de Argentina se fue a Millonarios de Colombia, a hacer dupla con Alfredo Di Stéfano, leyenda en el Real Madrid.

A Rancagua lo trajo Dionisio Valenzuela. Estuvo acá 2 años, demostrando ser un gran cabeceador y que le daba muy a la pelota, sostiene nuestro entrevistado.

Destaca, también a otros cuatro que considera grandes: El arquero Carlos Bustos; el puntero izquierdo, Juan Carlos Orellana; el mediocampista, Roberto Rodríguez; el lateral izquierdo, Eduardo Herrera.

LA ONCENA DE TODOS LOS TIEMPOS

El equipo celeste de todos los tiempos, y que Abud plantaría ante cualquier rival es el siguiente:

Gerente: Francisco Rajcevic

Administrativa Mónica Sáez

DT: José Pérez.

Arquero: Carlos Bustos

Marcador derecho: Gabriel Mendoza y a su izquierda, Eduardo Herrera.

Centrales: René Valenzuela y Federico Vairo

En el medio campo: Con el 6, Roberto Rodríguez, pero también podría ser Víctor Manuel Arias (el Siete Pulmones). Con el 8 Waldo Quiroz. De 10 Mario Fernández.

En delantera, Leonidas Trujillo con el 7 ( por la derecha); Juan Carlos Orellana (a la izquierda) y René Orlando Meléndez como centro delantero.

El “Equipo Minero” 1958-1959

En la siguiente imagen aparece el equipo de O´Higgins 1958- 1959. Ocho de sus 11 titulares eran de la empresa minera.

De pie, de izquierda a derecha: Alejo Calderón (talleres), Omar Pozo (personal y bienestar) Cornejo (talleres), Roberto Rodríguez (San Luis de Quillota), Romerito(talleres) y Nemesio Vergara (ferrocarriles).

Abajo, de izquierda a derecha: Jaime Salamanca (ferrocarriles), Juvenal Soto (personal y bienestar), René Meléndez (Everton), José Benito Ríos (venido del sur) y Luis Morales (personal y bienestar).