Argentina vs Arabia Saudita: previa, jugadas, estadísticas y relato minuto a minuto

No te pierdas la narración minuto a minuto de este partido a continuación.

 Argentina vs Arabia Saudita se enfrentan a las 7 de la mañana de hoy en el Lusail Iconic Stadium, en duelo válido por la primera fecha del Grupo C del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

La albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, clasificó en el segundo puesto desde Conmebol, aunque ganó la Copa América 2021 y la Finalissima ante Italia -duelo entre el campeón de América con su símil de Europa–, por lo cual es uno de los máximos favoritos del certamen. La ilusión de que Lionel Messi levante una Copa del Mundo está más vigente que nunca.

Los hijos del desierto, por su parte, entrenados por el francés Hervé Renard ganaron el Grupo B de la tercera ronda de la AFC, por lo cual aspiran a conseguir la clasificación a octavos de final tal como lo sucedió en Estados Unidos 1994.