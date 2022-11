Argentina vs México: previa, jugadas, estadísticas y relato minuto a minuto

No te pierdas la narración minuto a minuto de este partido a continuación.

 Argentina vs México se enfrentan a las 16 horas de hoy en el estadio Lusail Iconic, en duelo válido por la segunda fecha del Grupo C del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

La albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, viene duramente golpeada tras su inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut. El equipo de Lionel Messi sabe que está obligado a ganar para seguir pensando en los octavos de final.

El Tri, por su parte, entrenada por el también argentino Gerardo ‘Tata’ Martino empató sin goles ante Polonia en su debut, por lo que sabe que un triunfo podría dejarlo con un pie en octavos y, de paso, dejar fuera a la albiceleste.