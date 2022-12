Inglaterra vs Francia: previa, jugadas, estadísticas y relato minuto a minuto

 Inglaterra vs Francia se enfrentan a las 16 horas de hoy en el estadio Al Bayt, de Al Khor, en duelo válido por los cuartos de final del Mundial de Fútbol Qatar 2022.

The Three Lions, dirigida por Gareth Southgate, no tuvo problemas para doblegar por 3 a 0 a Senegal en octavos de final. La escuadra británica fue cuarta en Rusia 2018, por lo cual aspira a meterse en semifinales por segundo mundial consecutivo.

Les Bleus, por su parte, entrenada por Didier Deschamps tuvo una jornada sin sobresaltos para dejar en el camino a Polonia (3-1). Los galos, encabezados por Kylian Mbappé, aspiran a conseguir su segundo mundial consecutivo tras levantar la copa en Rusia 2018.