Los celestes no se fueron contentos tras el empate, debido a que el objetivo era otro, pero sí destacan la actitud para sacar adelante un partido complejo.

Arturo Vásquez Rojas

Fotos: Marco Lara

Nicolás Carrasco

O’Higgins FC

El encuentro del sábado, entre O’Higgins y Curicó Unido, dejó sensaciones diferentes entre los protagonistas del partido. Los celestes coinciden en que la expulsión de Juan Fuentes cambió la historia del duelo, pero destacaron la reacción y forma de juego que tuvo el equipo dirigido por Pablo de Muner para mantenerse ‘vivos’ en los 90 minutos, lo que permitieron sacar un punto frente a los ‘curicanos’.

Pablo de Muner

“FUIMOS SUPERIORES EN TODO MOMENTO”

El Director Técnico de O’Higgins, Pablo de Muner, destacó lo realizado por el equipo, teniendo en cuenta los problemas que se presentaron durante el duelo frente a Curicó Unido. “Desde la última victoria hasta hoy (sábado), siempre nos encontramos con algún inconveniente. Lesiones, expulsiones o jugadores que piden ser sustituidos, por eso me parece rescatable lo que hizo el equipo, ya que nunca bajó los brazos. Hoy fuimos superiores en todo momento, inclusive cuando quedamos con un jugador menos., Era injusto el resultado, ya que tuvimos las oportunidades más claras. Es cierto que hemos perdido solidez, pero hemos ganado en otros puntos”, comenzó declarando el argentino.

Con respecto a las sustituciones, el DT quedó conforme con quienes ingresaron. “Tras la expulsión, el equipo reaccionó bien. Sentí que debíamos rearmar de todas formas y en el segundo tiempo arrancamos de buena forma y hubo que volver a remar. Las sustituciones estuvieron bien, buscamos el arco rival; colocamos jugadores rápidos por las bandas y por esa vía logramos el empate con el desborde de Castro y el cabezazo de Castillo”, mencionó el entrenador del cuadro celeste. “No era fácil reacomodar el equipo en el segundo tiempo, pero lo hicimos y nos mostramos bien. El segundo gol fue un mazazo para nosotros, pero el equipo se daba cuenta que era mejor que el rival y había posibilidades de ganarlo. Nos costó meternos de vuelta tras el segundo gol de ellos, pero las modificaciones nos hicieron ver bien y logramos el empate”, finalizó el entrenador.

Arnaldo Castillo

“EL EQUIPO DEJÓ TODO DENTRO DE LA CANCHA”

Una de las figuras del partido fue Arnaldo Castillo. El jugador celeste fue quien logró el empate en el último minuto del partido, lo que le dio un punto al conjunto rancagüino. “El equipo dejó todo dentro de la cancha para lograr el objetivo. Tuve la fortuna de marcar y estoy muy feliz por ello”, manifestó el goleador. “La expulsión nos condicionó. Nosotros subimos el nivel y pudimos empatar antes para haber ido en busca del triunfo. Ellos tuvieron el balón, pero nosotros teníamos la claridad para hacer el juego”, prosiguió el ‘paragua’.

El gol ante Curicó fue la primera anotación de Castillo en la Primera División. “Estaba muy tranquilo, muy sereno. Las cosas siempre llegan cuando uno trabaja bien y mi mentalidad me ha ayudado mucho en esta vuelta larga que me ha tocado dar”, señala el jugador proveniente de la Universidad de Concepción. “El hombre menos nos condicionó. Teníamos que jugar como el ‘profe’ nos solicitó. Traté de dar todo de mí para obtener un resultado positivo y nos vamos con la espina clavada por el resultado”, finaliza Castillo.

Facundo Castro

“LA ACTITUD NO PUEDE FALTAR”

Uno de los jugadores que ingresó en el segundo tiempo y que dio resultados positivos, fue Facundo Castro. Para el puntero “la expulsión nos jugó en contra. Después hubo que pelearla y por suerte logramos empatar. Hay que seguir trabajando para mejorar, ya que es el tercer partido que no podemos ganar en casa”.

Un tema que fue analizado durante la semana post partido de Copiapó, fue la actitud. Ayer fue analizada por el uruguayo, quien dijo “que cuando las cosas no salen, la actitud no puede faltar. . Hoy se dejó la vida para conseguir ese punto. Es importante lo logrado ya que no merecíamos perder”.

Brian Torrealba

“CON UNA EXPULSIÓN SE PONE CUESTA ARRIBA EL PARTIDO”

Uno de los jugadores polifuncionales en O’Higgins, es Brian Torrealba. El jugador fue lateral izquierdo ante Curicó, y reconoce que jugar con uno menos es complejo. “Con una expulsión se pone cuesta arriba el partido y es ahí donde hay que poner todo, mojar la camiseta para conseguir el resultado. Hoy más que un lateral fui un stopper, ya que quedábamos con línea de tres, pero como se dio el partido tratamos de ir delante de buena forma. Hoy jugamos bien, hicimos circular el balón y siempre quisimos ir por más”, señala Torrealba. “Era un partido que estábamos dominando. Teníamos el control, pero la expulsión hizo que nos reorganizáramos, pero con actitud supimos sacar la tarea adelante”, prosigue el defensa.

Para Torrealba, la actitud fue un aspecto importante y quedó de manifiesto que el equipo siempre buscó el arco rival. “Nos había pasado en los partidos anteriores que estábamos regalando un tiempo. No nos puede volver a pasar eso y lo conversamos. La actitud nunca puede faltar y este es el camino para conseguir los resultados positivos”, finaliza el defensa celeste.

Pedro Pablo Hernández

“NUESTRA IDEA SIEMPRE ES IR PARA ADELANTE”

El volante celeste, Pedro Pablo Hernández, manifiesta que el plantel tiene claro cuál es la forma y la idea para salir delante de estos resultados en donde no se ha logrado conseguir una victoria. “Podemos perder, pero la actitud y el coraje de buscar no lo vamos a negociar. Siempre nuestra idea es ir para adelante y de ahora en más esperemos mejorar para que a fin de torneo estemos en la ubicación que buscamos”, comienza declarando el ‘Tucu’

“La sensación no es buena. Por ahí en otro lado el empatar con un hombre menos estaría bien, pero nosotros nos vamos con otra sensación ya que dominamos. Tenemos que ajustar algunas cosas para que no perdamos más puntos, ya que en casa no debemos dejar más unidades. De todas formas se noto la actitud, el coraje para lograr el empate, que al final llegó, aunque queríamos quedarnos con los tres puntos”, declaró el campeón de América.