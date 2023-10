Por la fecha 3 se enfrentarán Chile y Perú

Fotos: Marco Lara

Supermercados CUGAT hizo entrega hace algunos días de tres automóviles Suzuki S-Presso cero kilómetros que sorteó entre las compras realizadas entre sus 16 sucursales en el país con motivo de su aniversario número 47. Rosa Díaz, Valentina Danna y Cristián González, de Rancagua, San Fernando y Talca, respectivamente, fueron los felices afortunados que llegaron hasta la casa matriz de Baquedano para recibir su premio en medio de un rico y distendido desayuno preparado para ellos, sus familias y también para recibir a los representantes de las empresas proveedoras que hicieron posible este sorteo.

“Nuestra misión es llevar ahorro y calidad de vida para las familias. Estamos en camino a los 50 años, y queremos seguir llegando a más familias por muchos años más, por es nuestro deseo es seguir creciendo, dijo el gerente comercial de CUGAT, Ricardo Gallardo. “Esto nos motiva para seguir nuestra misión, llevar ahorro a las familias y mejorar su calidad de vida. Esta os orgullosos de ser una compañía nacional que ha podido seguir creciendo frente a la competencia”, agregó el representante.

Por su parte, Jorge Cubillos gerente de sucursal San Fernando, agradeció la preferencia porque “trabajamos día a día para satisfacer sus necesidades y hacer de las tiendas un lugar cada vez mejor, para que la experiencia de compra sea cada vez más grata”. Mientras que Sergio Oyarce, gerente de tienda Talca, agregó su felicidad al enterarse que uno de los ganadores era uno de sus clientes. “Agradecemos que don Cristian sea nuestro cliente frecuente y que nos visita cada semana. El auto quedará en muy buenas manos”.

Mauricio Millán, gerente de tienda CUGAT Baquedano, felicitó a su ganadora y destacó que es un gran honor entregar un premio como éste.

Valentina Danna nos contó que pasa muy seguido a la sucursal de CUGAT en San Fernando, pero que al principio no creyó cuando la llamaron para darle la noticia, y tampoco su familia le creía cuando dio la noticia. “CUGAT es el único supermercado que hace este tipo de regalos porque los demás nada”, resumió. Además, lo mismo les pasó a los otros dos ganadores, Cristian y la señora Rosa. “Le agradezco al supermercado y a los proveedores, es una felicidad muy grande recibir algo de tal magnitud”, indicó un emocionado Cristian. “Es una bendición que me llegó. No creía cuando me llamaron, llegamos acá y recién nos convencimos. Nunca vine por concursar sino que solo compré las marcas de siempre y me ofrecieron participar”, dijo Rosa muy agradecida.