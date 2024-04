Colchagua CD tuvo su “Noche Huasa” con intenso amistoso frente a Chile Sub20

Casi un mes pasó de la fecha originalmente estipulada para que al fin de llevara a cabo la “Noche Huasa 2024”.

Frente a la Selección Nacional Sub20, que dirige Nicolás Córdova, el elenco de la herradura presentó a su plantel 2024. El partido, muy entretenido a pesar de la fría jornada, hizo que tanto los blancos como La Roja sumaran minutos importantes para sus respectivos futuros desafíos.

A los colchagüinos, que ya acumulan tres partidos oficiales este año, les permitió ver piezas de cara a la Copa Chile 2024, pues el fin de semana (domingo) iniciará el torneo frente a Municipal Puente Alto, en una de las llaves de Tercera División que entrega boletos para la instancia siguiente, donde habrá cruces contra el fútbol profesional.

Este año, Colchagua, es nuevamente dirigido por Gerardo Silva Díaz, destacado técnico regional que se ha destacado por plantear un buen fútbol y también consiguiendo logros como diversos ascensos, entre los que se incluye el mismo conjunto colchagüino (1999), Deportes Copiapó (2002) y O’Higgins de Rancagua (2005).

Entre los jugadores con recorrido en el grupo 2024, está el volante Carlos Cisternas (ex Colo-Colo y Magallanes), el creador Sebastián Ballesteros (ex Antofagasta) y volante mixto Matías Muñoz (ex Santa Cruz). Ellos, más un variado número de elementos que vienen desde la temporada anterior y otros nuevos, pretenden devolver a los sanfernandinos al fútbol profesional.

En el actual torneo de la Tercera A, Colchagua, marcha a tres puntos bajo los líderes con dos victorias y una derrota.

Cabe consignar que, en esta “Noche Huasa” los campeones de Chile de Rodeo, Luis Huenchul y Felipe Undurraga, recibieron el homenaje de la hinchada considerando que los sanfernandinos ganaron recientemente el título nacional.