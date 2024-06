Lo que dejó el agónico triunfo de O’Higgins en La Pintana

El autogol de Joshua Sotomayor le permitió a O’Higgins conseguir el único gol del partido frente a Lautaro de Buin y así clasificar para la siguiente ronda de la Copa Chile 2024.

Tras el encuentro, los jugadores del Capo entregaron sus impresiones respecto lo que vivieron en la cancha de La Pintana, donde el rival -de Segunda División- le puso muchos problemas que recién fueron resueltos en el tiempo de agregado.

“Ellos plantearon un partido muy inteligente, nos costó entrar por el campo de juego y la que tuvimos la concretamos”, expresó Bryan Rabello, la figura celeste en este duelo. El volante, participó en la acción del gol, donde forzó al defensor local para que este impactara el balón y se fuera al fondo de las mallas. Es más, dijo que esperan ir pasando las llaves, pero que deben ir paso a paso.

Por su parte, el portero Diego Carreño, agregó que en esta Copa Chile “cualquier equipo te puede complicar y la cancha influyó mucho, porque prácticamente no se podía jugar”.

En tanto, el delantero Octavio Bianchi destacó el triunfo, manifestando que “nos da aire para afrontar lo que viene de la mejor manera”. Es más, Bianchi, que en Argentina también disputó un torneo similar y jugando por equipos de inferior categoría, reconoció que Lautaro fue complejo. “Uno se jugaba la vida cuando tocaba enfrentar a uno de Primera, porque se sabía que era un partido único para poder mostrarse. Por eso los felicito”, cerró.

NO HAY FECHA PARA JUGAR

Otra vez se suspendió el partido entre Deportes Quillón y Colo-Colo. El lance, que se debía disputar el fin de semana, fue postergado originalmente para el venidero jueves, pero las condiciones de la cancha del estadio Ester Roa imposibilitan la reprogramación.

En ese sentido, hoy ese cruce, de donde saldrá el rival de O’Higgins, no tiene fecha ni recinto para jugarlo. De esta manera, O’Higgins, no tiene claridad de cuándo volverá a la cancha, más cuando el clima no mejorará y durante las próximas semanas continuarán las intensas precipitaciones en la zona centro-sur del país.

