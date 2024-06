D. Copiapó ganó el clásico de Atacama con doblete de Isaac Díaz

En la zona nortecuartos del torneo Copa Chile Coca-Cola Sin Azúcar 2024, D. Copiapó igualó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla frente a Cobresal con un marcador 2-2 y doblete de Isaac Díaz. Isaac Díaz, el delantero de D. Copiapó, se mostró efectivo al anotar dos goles y colocar a su equipo en una posición inmejorable. No obstante, Cobresal no se resignó y logró igualar el encuentro. Con un imponente disparo, Franco Lobos encendió la alegría en la afición de su equipo para conseguir el descuento a los 35 minutos de la segunda mitad. La emoción no cesó, ya que Diego Coelho definió el empate final de 2 a 2 en el minuto 39 de la misma etapa, tras un cabezazo.