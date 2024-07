Santacruzanos valoraron igualdad contra Colo-Colo

Aún hay ecos del empate entre Deportes Santa Cruz y Colo-Colo por la semifinal regional centro sur de la Copa Chile 2024.

Los más de 4 mil hinchas que asistieron al partido, se retiraron en caravana rumbo al valle de Colchagua, satisfechos por lo realizado por su equipo, sentimiento que también tuvo el plantel.

Luego del encuentro, el DT Hernán Peña manifestó que “el colectivo hizo todo, Duma hace el gol y gracias a sus compañeros pudimos concretar el empate. Ese es el trabajo que estamos haciendo, en cuanto a nivel para el torneo, lo que genera competencia interna”.

Así mismo, el ex lateral puntualizó que “hemos mejorado trabajando, desde el funcionamiento. Creo que cumplimos con la táctica fija, que no nos pillaran corriendo hacia nuestro arco. Por eso, enfrentar a un rival de esta jerarquía nos da alegría cumplir con el plan de juego”.

Junto con ello, Peña recalcó que se mirando al rival, “hay jerarquía desde el juego, desde la resolución y eso teníamos que controlarlo, y creo que lo hicimos, desde todo aspecto”, y que “tuvimos la oportunidad de haber hecho el gol antes”.

Eso sí, el DT fue enfático en manifestar que este encuentro debió jugarse en Santa Cruz y no en Curicó, tomando como ejemplo lo que pasa en ligas del primer mundo. “En Inglaterra van a jugar a la casa del equipo más chico y no ven si el estadio es clase B o C, ese debe ser el atractivo de esta copa”.

Por su parte, el goleador de la jornada, Cristian Duma, dijo que sintió “felicidad pura y un desahogo enorme porque tuve una lesión y me perdí casi la mitad del torneo. Por suerte pude volver a jugar ahora en la Copa Chile y que mejor que con un gol, que para un goleador es vital”.

Duma, que en temporadas anterior fue el goleador santacruzano, este año ha tenido muchos problemas físicos, por eso el gol para él fue algo importante de cara al cierre de la competencia.

Y, sobre la revancha del próximo sábado en el estadio Monumental, agregó que “hay que disfrutar el partido, tratar de hacer un buen papel y seguir en la copa”.

Eso sí, agradeció el apoyo de los hinchas, señalando que “sé que mucha gente vino, nos llevaron un banderazo, para la gente era un partido muy lindo y que no se daba todos los años”, y que “que disfruten la semana y ojalá nos puedan acompañar, porque será un partido muy lindo”.

DE VUELTA A LA B

Pese a que pidieron reprogramación por su participación en la Copa Chile, la ANFP les negó la opción y de igual forma programó su partido por la fecha 16.

Deportes Santa Cruz tendrá que visitar el martes 16 a AC Barnechea en el estadio municipal de esa comuna.

Posteriormente, el domingo 21 de julio tendrá que recibir en el estadio Joaquín Muñoz García a Santiago Wanderers.

Y, el mes de julio lo cerrará el sábado 27 frente a Curicó Unido nuevamente en condición de local.