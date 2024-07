Santa Cruz cerró su histórica participación en Copa Chile con caída en el Monumental

Se cerró la participación de Deportes Santa Cruz en la Copa Chile 2024. El equipo que dirige Hernán Peña hizo historia en este certamen, pues llegó a la tercera ronda –semifinales regionales- y le dio dura pelea a uno de los mejores planteles del fútbol chileno, Colo-Colo, ya que solo quedó eliminado por un gol.

Tras el 1-1 de la semana anterior en Curicó, la llave entre unionistas y albos estaba más que abierta. Si bien en es cierto, en el papel era el cuadro popular el que debía tener la responsabilidad de avanzar al ser el campeón vigente y también el exhibir muchas más variantes que su rival, el conjunto de Peña se las ingenió para complicarlo. Es más, en la primera parte de la revancha, jugada el sábado en el estadio Monumental, perfectamente pudo anotar antes que el cuadro de Almirón.

El 29 por ciento de posesión de la pelota, no fue impedimento para, cuando se podía, atacar la zaga alba. Es más, hubo un par de acciones que generaron preocupación en los locales ya que, no entendían cómo no podían actuar así como lo hicieron en la llave anterior ante O’Higgins.

Pero, en el segundo lapso y tras un tiro de esquina, una desinteligencia tras un rebote en el travesaño, le permitió a Carlos Palacios cerrar la serie con un gol que puso la llave 2-1.

LO QUE DEJÓ LA SERIE

Tras el encuentro, el DT Hernán Peña, manifestó que en esta llave “marcó la diferencia la táctica fija, el no tomar la marca”.

Es más, agregó que en los 90 minutos finales “tuvimos oportunidades, no muchas, y esa es la jerarquía con equipos que la tienen”, y que “hay peso específico del lado de Colo-Colo, ellos allí marcaron la diferencia”.

Ahora bien, tras dejar la Copa, Santa Cruz tiene que pensar de lleno en el retorno a la Primera B, el que se producirá el martes a las 15 horas en Barnechea.

Al respecto, Peña destacó que “la categoría es pareja, se marca la diferencia en situaciones puntuales, y en este periodo hemos trabajado en la mejora de los errores que cometimos en la primer parte”.

Y, sobre la preparación para la vuelta a la competencia oficial, donde la meta es acceder a la liguilla, dijo que “se nos dio el paso en la Copa, con Rengo, Audax y ahora Colo-Colo, y fue la mejor preparación para el retorno a la competencia”.

FICHA DEL PARTIDO

Colo Colo (1): Brayan Cortés; Alan Saldivia, Erick Wiemberg, Maximiliano Falcón, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Gonzalo Castellani (62’, Bruno Gutiérrez), Arturo Vidal (76’, Marcos Bolados), Alexander Oroz (45’, Cristián Zavala), Carlos Palacios (84,’ Leonardo Gil), Guillermo Paiva (76’, Lucas Cepeda). DT: Jorge Almirón.

Deportes Santa Cruz (0): Gonzalo Flores; Diego González Torres, Gonzalo Lauler, José Navarrete (72’, José Fernández), Ronald Guzmán, Camilo Rencoret, Iván Ledezma (57’, Pedro Muñoz), Matías Santos (79’, Francisco Ayala), Diego González (57’, Rodrigo Cisterna), Leandro Barrera (72’, Cristopher Ojeda), Mathías Pinto. DT: Hernán Peña.

Árbitros: Felipe González, Nicolás Allende, Marcia Castillo, Yerko Montenegro.

Amonestados: Falcón (CC); Navarrete (DSC).

Goles: 1-0, 60′, Palacios.

Estadio: Monumental, Macul.