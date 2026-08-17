Luz Rodríguez Saavedra: “No soy una guerrera, soy una mujer fuerte”

Luz Rodríguez Saavedra tiene 49 años, estudia Derecho y proyecta titularse en 2028. También es ingeniera, disfruta viajar y habla de su familia como el sostén de un proceso que alteró su rutina, sus planes y la manera en que mira el tiempo.

Su relato es una experiencia personal. No entrega indicaciones de diagnóstico o tratamiento. Para revisar información sobre detección y cobertura GES del cáncer de mama en O’Higgins, El Rancagüino preparó una guía separada con fuentes sanitarias oficiales.





Una vida entre estudios, viajes y familia

Antes del diagnóstico, Luz distribuía sus días entre las clases, los viajes y los encuentros familiares. Volver a la universidad para estudiar Derecho era una forma de ampliar un camino profesional que ya incluía un título de ingeniería. Esa meta no desapareció con la enfermedad; pasó a convertirse en una fecha que la conecta con el futuro.

En su casa conserva recuerdos de lugares visitados y de momentos compartidos. Cuando habla de lo que viene, menciona nuevas rutas, la posibilidad de ejercer como abogada y el deseo de seguir presente en la vida de quienes la acompañan.

El cambio que comenzó con una dureza

En 2022 notó una dureza en la mama derecha. Luego observó una asimetría y sintió dolor. Su diagnóstico se confirmó en junio de 2023, después de buscar una segunda opinión, acudir a un mastólogo y continuar los estudios a través del CESFAM 3 de Rancagua. Una mamografía clasificada como BI-RADS 5 condujo a nuevas evaluaciones.

Los exámenes mostraron compromiso óseo y, más tarde, hepático. Luz narra esa secuencia desde lo que vivió y recuerda; no pretende que otras personas comparen síntomas, exámenes o decisiones terapéuticas con los suyos. Cada caso requiere valoración profesional.

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De Santiago a la atención en Rancagua

La primera etapa del tratamiento transcurrió en la Fundación Arturo López Pérez, en Santiago. Durante una quimioterapia sufrió una complicación grave y permaneció en coma inducido. Después continuó la atención en el sistema público de Rancagua, más cerca de su hogar y de su red cotidiana.

Al recordar ese periodo, destaca al oncólogo Javier Anabalón, a las enfermeras y técnicos que la han atendido, y al equipo de alivio del dolor. Nombra al médico Iver Pérez y a la psicóloga Magdalena como parte de un acompañamiento que valora tanto por la respuesta profesional como por el trato humano.

Luz Rodríguez no se describe a si misma como una guerrera, sino como una mujer fuerte.

Una familia que acompaña cada etapa

Sus padres, ambos de 80 años, están en el centro de esa red. También menciona a su hermana, a sus primas Cecilia, Paola y Eva, y a sus amigas Evelyn y Anita. El apoyo no elimina el temor ni los días difíciles, pero le permite atravesarlos sin sentirse sola.

Luz habla con gratitud de quienes organizan tiempos, escuchan, acompañan a controles o simplemente permanecen cerca. En su historia, el cuidado se construye con gestos cotidianos y con la posibilidad de compartir lo que ocurre sin tener que fingir fortaleza permanente.

“No soy una guerrera”

La palabra guerrera no la representa. Luz no quiere que la enfermedad se convierta en una batalla que alguien gana o pierde, porque esa metáfora puede transformar la evolución clínica en una medida del esfuerzo personal.

“No soy una guerrera, soy una mujer fuerte”, afirma. La diferencia le importa: reconoce su capacidad para sostenerse y pedir ayuda, pero no atribuye el resultado del tratamiento a una obligación de combatir ni impone esa forma de vivir el proceso a otras personas.

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Los planes que siguen abiertos

Titularse de abogada en 2028 es uno de sus horizontes. También quiere viajar y continuar compartiendo con su familia. No habla del futuro como una promesa ingenua, sino como un espacio que todavía puede llenar con estudios, afectos y decisiones propias.

Para Luz, el cáncer no cancela la vida. Su testimonio deja una mirada íntima sobre la enfermedad, el acompañamiento y la posibilidad de seguir proyectándose. No es una pauta clínica ni una receta emocional: es la voz de una mujer que eligió nombrarse desde su fuerza.