Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

O’Higgins está en semifinales del Ascenso Femenino y queda a un paso del retorno a Primera

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El pasado fin de semana, en el estadio municipal de Puente Alto, O’Higgins afrontó el encuentro de vuelta por los cuartos de final del Ascenso Femenino frente a Cobresal.

El empate registrado previamente en el Monasterio Celeste, dejó abierta la serie y todo podía pasar en la cancha puentealtina. Y así fue.

Las “Capitas” lograron un meritorio 2-2 -pues lo emparejaron en el tiempo de agregado- y los goles de Javiera Garrido y Ayline Sepúlveda las llevó a definir todo desde los lanzamientos penales. Y allí, desde los 11 metros el equipo se hizo fuerte y consiguió los boletos para la siguiente ronda por 2-3.

Dejarán todo

El técnico Manuel Alarcón, comentó tras el encuentro que «la ilusión está intacta, hay un 75 por ciento de subir». Y claro, son tres los cupos para cuatro elencos, y O’Higgins quiere uno de ellos para retornar a Primera División, categoría que no disputa desde 2023.

«Cuando no alcanza desde lo técnico-táctico, hay una convicción distinta y eso es importe, y demuestra lo que pudimos conseguir», dijo el entrador analizando este encuentro.

Además, puntualizó que en la serie de semifinales «vamos a dejar todo para ganar la semifinal, y eso va a ser con trabajo y convicción».

El próximo encuentro quedó fijado para el próximo viernes a las 13 horas en el Monasterio Celeste, frente a Everton de Viña del Mar.

El festejo del plantel rancagüino en los camarines del municipal puentealtino. Foto: O’Higgins FC.

Los cuatro clasificados

Deportes Antofagasta, Deportes Puerto Montt, Everton y las celestes dirimirán los tres ascensos. Los primeros en llegar a la máxima categoría del fútbol femenino serán los cuadros que se queden con las series de semifinales y accedan a la gran final. En tanto, las perdedoras en esta serie tendrán que disputar un partido único, en cancha neutral, para dirimir el último elenco que disputará la Primera División 2027.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Banfield ganó y se clasificó a Cuartos de Final por penales
6 minutos hace
Con una victoria por penales, Dep. Riestra se impusó frente a Gimnasia y clasificó
4 horas hace
CINDIE suma tres documentales de Max Verstappen
7 horas hace
Banfield ganó y se clasificó a Cuartos de Final por penales
6 minutos hace
Con una victoria por penales, Dep. Riestra se impusó frente a Gimnasia y clasificó
4 horas hace
Anuncios
793855_0
Independiente del Valle venció 1-0 al Vinotinto y Oro en el duelo de ida
797853_0
São Paulo clasificó al vencer 3-1 a Bolívar
Anuncios
Escuelas protegidas: la seguridad se construye antes de la violencia
AAAJ_VS_FLUMINENSE_27
Con penales, Fluminense venció a Independiente Riv. (M) y logró clasificar
BOCA_VS_PLATENSE_148
Goleó Boca Juniors 4-0 y se clasificó a Cuartos de Final
images (2)
Más de 75.000 niños y adolescentes quedaron sin clases tras terremoto en Colombia
Anuncios
SUBSIDIO
Más de 121 mil hogares de O’Higgins recibirán el Subsidio Eléctrico
vecinos san fernando 1
San Fernando: Vecinos de Villa Jardines del Sur buscan prevenir delitos trabajando de forma coordinada con Carabineros
carabineros
Detienen en Quinta de Tilcoco a sujeto que habría confesado participación en homicidio ocurrido Lo Espejo
1 TOP Rancagua
Condena  de 10 años de cárcel para sujeto que dio muerte con escopeta a su víctima
incendio quinta
Una casa siniestrada deja incendio en Quinta de Tilcoco
detenidos PDI
Prisión preventiva para dos imputados vinculados al delito de homicidio con arma de fuego
Anuncios
1 PDI Rengo
Automóvil de terapeuta ocupacional asesinado en Lo Espejo fue encontrado en Quinta de Tilcoco
hermanas acevedo
Trío de hermanas de Machalí representarán a Chile en el Panamericano de Karate
Stephanie San Martín 1
Stephanie San Martín Estolaza, operadora de Producción Esmeralda: “Nunca había trabajado en minería y operar un equipo enorme para mí es un gran objetivo logrado”
innovacion electromovilidad 1
Estudiantes de Rancagua finalizan curso de Electromovilidad e Innovación y presentan proyectos en División El Teniente
Anuncios
gallinas araucana 1
Gallina Araucana de huevos azules: un patrimonio vivo que vuelve a nuestras tierras
793861_0
Por la llave 2 se enfrentarán Corinthians y Rosario Central
1 ESTUDIO 360
Estudio 360 transforma la calidad de vida de los habitantes a través de la arquitectura social y el rescate patrimonial
756016_0_.1750976071
Botafogo se enfrenta ante la visita Cienciano por la llave 8
797857_0
Macará se enfrentará ante Santos por la llave 6
793864_0
Liga de Quito y Mirassol se miden por la llave 5
797855_0
Olimpia y Vasco da Gama se encuentran en la llave 4
IP CHILE RANCAGUA 1
17 años creciendo junto a la Región de O’Higgins: IPCHILE Rancagua: educación que abre oportunidades y transforma territorios