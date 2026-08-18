O’Higgins está en semifinales del Ascenso Femenino y queda a un paso del retorno a Primera

El pasado fin de semana, en el estadio municipal de Puente Alto, O’Higgins afrontó el encuentro de vuelta por los cuartos de final del Ascenso Femenino frente a Cobresal.

El empate registrado previamente en el Monasterio Celeste, dejó abierta la serie y todo podía pasar en la cancha puentealtina. Y así fue.

Las “Capitas” lograron un meritorio 2-2 -pues lo emparejaron en el tiempo de agregado- y los goles de Javiera Garrido y Ayline Sepúlveda las llevó a definir todo desde los lanzamientos penales. Y allí, desde los 11 metros el equipo se hizo fuerte y consiguió los boletos para la siguiente ronda por 2-3.

Dejarán todo

El técnico Manuel Alarcón, comentó tras el encuentro que «la ilusión está intacta, hay un 75 por ciento de subir». Y claro, son tres los cupos para cuatro elencos, y O’Higgins quiere uno de ellos para retornar a Primera División, categoría que no disputa desde 2023.

«Cuando no alcanza desde lo técnico-táctico, hay una convicción distinta y eso es importe, y demuestra lo que pudimos conseguir», dijo el entrador analizando este encuentro.

Además, puntualizó que en la serie de semifinales «vamos a dejar todo para ganar la semifinal, y eso va a ser con trabajo y convicción».

El próximo encuentro quedó fijado para el próximo viernes a las 13 horas en el Monasterio Celeste, frente a Everton de Viña del Mar.

El festejo del plantel rancagüino en los camarines del municipal puentealtino. Foto: O’Higgins FC.

Los cuatro clasificados

Deportes Antofagasta, Deportes Puerto Montt, Everton y las celestes dirimirán los tres ascensos. Los primeros en llegar a la máxima categoría del fútbol femenino serán los cuadros que se queden con las series de semifinales y accedan a la gran final. En tanto, las perdedoras en esta serie tendrán que disputar un partido único, en cancha neutral, para dirimir el último elenco que disputará la Primera División 2027.