Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

O’Higgins se prepara para crucial duelo ante Palestino

Con 24 puntos en la tabla, el Capo necesita de un triunfo para meterse en carrera por llegar a puestos de clasificación a Copa Sudamericana.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

El domingo por la tarde, en el estadio Codelco El Teniente, O’Higgins tendrá una inmejorable ocasión para acercarse nuevamente a posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Los celestes, que vienen de sumar un punto en su visita a Colo-Colo, recibirán al tercero de la tabla, Palestino, elenco que llegará a Rancagua con el envión de haber goleado a Huachipato.

Contra los “Tricolores”, el Capo ha jugado ya tres encuentros durante la temporada, con dos triunfos celestes y uno árabe (dos de esos juegos fueron en Copa de la Liga). Por lo mismo, en el Monasterio tienen claro que no será un duelo fácil y que deberán extremar recursos para vencer al buen cuadro de La Cisterna.

Volver a ganar en casa

“Tenemos que tratar de retomar la senda de los triunfos, sobre todo en casa donde hemos estado al debe. Esos tres puntos que estarán en juego el domingo tienen un peso específico muy importante”, comentó este jueves el técnico Lucas Bovaglio.

El entrenador, que no estará el domingo por suspensión, dijo también que durante esta semana, fue un alivio poder entrenar sin lluvia, y que en la planificación “estamos tratando de poner énfasis en aspectos del juego propio y del rival de turno”. Además, dijo que “haremos hincapié en un plan de juego, por donde transitar ante Palestino y definir los interpretes nuestros”.

Para esta semana, O’Higgins recuperará a uno de sus mejores elementos en el medio campo, Felipe Ogaz, quien no estuvo el pasado domingo en el Monumental por acumulación de tarjetas amarillas, y que respecto a probables bajas, Bovaglio manifestó que hay dudas respecto a la convocatoria de Alan Robledo y Miguel Brizuela, quienes terminaron muy contundidos tras el juego contra Colo-Colo. Eso sí, dijo confiar puedan llegar al domingo. claro está que, seguramente, Brizuela será baja.

Un rival complejo

“Vamos a enfrentar a un rival que, en los últimos dos partidos en condición de visitante, no mostró la misma cara que ante Huachipato”, apuntó el entrenador.

Asimismo, añadió que “nos vamos a preparar para enfrentar al mejor rival posible, y nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en mejorar nuestra localía”. Justamente, en Rancagua, el elenco celeste no gana desde el 3 de abril pasado, cuando derrotó a Audax por la fecha 8 (este fin de semana se juega la 20).

Anuncios

Por lo mismo, el entrenador, señaló que “al partido lo vamos a ir a buscar y eso es asumir riesgos”.

Los celestes afrontarán el duelo contra Palestino con la misión de conseguir tres puntos y saldar una deuda que tiene en Rancagua.

Presentación de los refuerzos

Pese a que todos -a excepción del paraguayo Fernández- ya sumaron minutos oficiales, este jueves se presentó a la prensa a las incorporaciones rancagüinas para este semestre y posteriores. Santiago Toloza, Walter Bou, Ignacio Schor, Tomás Avilés y David Fernández, se calzaron su camiseta en el Monasterio Celeste.

Matías Ahumada, director del club, expresó a los jugadores sus agradecimientos por estar en O’Higgins. “Darles la bienvenida y desearles mucho éxito”, sentenció el personero. Allí, los futbolistas también expresaron sus sentimientos de defender la celeste.

Bou, indicó que esta venida “la tomo como un gran paso en mi carrera” y que estos pocos meses, “los aprovechare al máximo”. Por su parte, Schor expresó que él viene “a sumar desde donde me toque e intentar lograr todos los objetivos que se nos den”.

En tanto, Fernández, agregó que en su caso, viene luchar por un puesto, en un lugar donde hoy Arnaldo Castillo es pieza fija.

A su vez, Toloza, recalcó que “hace mucho que no sumaba minutos, la gente de O’Higgins me dio la confianza y eso facilitó las cosas”, recordando su presencia en el último juego.

Finalmente, Avilés, que es el que más ha jugado, comentó que “voy de menos a más”, destacando que poco a poco va tomando confianza en el juego del equipo.

Cabe consignar que, a excepción de Bou que viene hasta fin de temporada, los demás futbolistas tienen contrato por la próxima temporada.

Este jueves se realizó la presentación oficial de los cinco elementos que se sumaron al plantel este segundo semestre. Foto: Isaías Jara/TVN Red O’Higgins.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Rayo Vallecano resolvió su juego de la fecha 2 con un empate 1-1 frente a Alavés
1 hora hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
4 horas hace
Liga de Quito vs Emelec: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 del torneo ecuatoriano
4 horas hace
Rayo Vallecano resolvió su juego de la fecha 2 con un empate 1-1 frente a Alavés
1 hora hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Clausura
4 horas hace
Anuncios
793864_0
EN VIVO: Liga de Quito y Mirassol empatan 0-0 al final del primer tiempo
797857_0
EN VIVO: 0-0: Santos y Macará se van al descanso sin goles
Anuncios
2 absuelto cannabis
Pasó más de un mes preso por cannabis y terminó absuelto por unanimidad
deportes rancagua
Tercera A: Deportes Rancagua buscará un nuevo triunfo para acercarse a la liguilla
1 pelequen...
Malloa prepara operativo de seguridad para la Fiesta de Santa Rosa de Pelequén
3 incendio san vicente
Dos casas siniestradas y una bodega destruida deja incendio en San Vicente
Anuncios
colchagua
Segunda División: Colchagua viaja a Los Andes con la obligación de ganar
NOTA 1.1
91 organizaciones de Olivar reciben subvenciones municipales por más de $63 millones
DESFILE 2
Rancagua conmemoró el natalicio de Bernardo O’Higgins con tradicional desfile cívico-militar
Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos y candidato republicano, se presenta como defensor de los valores tradicionales y de la seguridad nacional, proponiendo políticas que prometen "restaurar la grandeza" del país. Su enfoque en la inmigración y la economía ha resonado entre sus seguidores, quienes valoran su estilo directo y su compromiso con los principios conservadores. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
EEUU revoca 900 visados temporales en el marco de sus medidas contra el «turismo de parto»
797142_0
Universidad de Chile vs Colo Colo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
793862_2
Flamengo vence 2-1 a Cruzeiro y pasa a Cuartos de Final
Anuncios
793855_2
Independiente del Valle venció 1-0 al Vinotinto y Oro en el duelo de ida
797853_2
São Paulo clasificó al vencer 3-1 a Bolívar
797144_0
D. La Serena vs Cobresal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
797149_0
D. Concepción vs Coquimbo Unido: previa, horario y cómo llegan para la fecha 20 del campeonato chileno
Anuncios
797148_0
Huachipato espera frenar su racha negativa y vencer a Deportes Limache
798259_0
Magallanes se enfrenta ante la visita Dep. Santa Cruz por la fecha 22
798254_0
D. Puerto Montt y Deportes Iquique se miden por la fecha 22
Cirugía bilateral de rodilla realizada en el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino con asistencia del Robot Rosa
Hospital Franco Ravera realiza por primera vez cirugía bilateral de rodilla con asistencia del Robot Rosa
images (1)
Pamela Leiva regresa a Rancagua con su show de stand up “Comer, Rezar, We!@r!”
1 coyote vs acme
NUEVA AVANT PREMIERE EN RANCAGUA: “Coyote vs. Acme” se estrena anticipadamente para celebrar los 111 años de El Rancagüino
798255_0
Recoleta y D. Copiapó se encuentran en la fecha 22
798260_0
San Marcos recibirá a Rangers por la fecha 22