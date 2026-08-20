O’Higgins se prepara para crucial duelo ante Palestino

El domingo por la tarde, en el estadio Codelco El Teniente, O’Higgins tendrá una inmejorable ocasión para acercarse nuevamente a posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana 2027.

Los celestes, que vienen de sumar un punto en su visita a Colo-Colo, recibirán al tercero de la tabla, Palestino, elenco que llegará a Rancagua con el envión de haber goleado a Huachipato.

Contra los “Tricolores”, el Capo ha jugado ya tres encuentros durante la temporada, con dos triunfos celestes y uno árabe (dos de esos juegos fueron en Copa de la Liga). Por lo mismo, en el Monasterio tienen claro que no será un duelo fácil y que deberán extremar recursos para vencer al buen cuadro de La Cisterna.

Volver a ganar en casa

“Tenemos que tratar de retomar la senda de los triunfos, sobre todo en casa donde hemos estado al debe. Esos tres puntos que estarán en juego el domingo tienen un peso específico muy importante”, comentó este jueves el técnico Lucas Bovaglio.

El entrenador, que no estará el domingo por suspensión, dijo también que durante esta semana, fue un alivio poder entrenar sin lluvia, y que en la planificación “estamos tratando de poner énfasis en aspectos del juego propio y del rival de turno”. Además, dijo que “haremos hincapié en un plan de juego, por donde transitar ante Palestino y definir los interpretes nuestros”.

Para esta semana, O’Higgins recuperará a uno de sus mejores elementos en el medio campo, Felipe Ogaz, quien no estuvo el pasado domingo en el Monumental por acumulación de tarjetas amarillas, y que respecto a probables bajas, Bovaglio manifestó que hay dudas respecto a la convocatoria de Alan Robledo y Miguel Brizuela, quienes terminaron muy contundidos tras el juego contra Colo-Colo. Eso sí, dijo confiar puedan llegar al domingo. claro está que, seguramente, Brizuela será baja.

Un rival complejo

“Vamos a enfrentar a un rival que, en los últimos dos partidos en condición de visitante, no mostró la misma cara que ante Huachipato”, apuntó el entrenador.

Asimismo, añadió que “nos vamos a preparar para enfrentar al mejor rival posible, y nosotros tenemos que hacer mucho énfasis en mejorar nuestra localía”. Justamente, en Rancagua, el elenco celeste no gana desde el 3 de abril pasado, cuando derrotó a Audax por la fecha 8 (este fin de semana se juega la 20).

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Por lo mismo, el entrenador, señaló que “al partido lo vamos a ir a buscar y eso es asumir riesgos”.

Los celestes afrontarán el duelo contra Palestino con la misión de conseguir tres puntos y saldar una deuda que tiene en Rancagua.

Presentación de los refuerzos

Pese a que todos -a excepción del paraguayo Fernández- ya sumaron minutos oficiales, este jueves se presentó a la prensa a las incorporaciones rancagüinas para este semestre y posteriores. Santiago Toloza, Walter Bou, Ignacio Schor, Tomás Avilés y David Fernández, se calzaron su camiseta en el Monasterio Celeste.

Matías Ahumada, director del club, expresó a los jugadores sus agradecimientos por estar en O’Higgins. “Darles la bienvenida y desearles mucho éxito”, sentenció el personero. Allí, los futbolistas también expresaron sus sentimientos de defender la celeste.

Bou, indicó que esta venida “la tomo como un gran paso en mi carrera” y que estos pocos meses, “los aprovechare al máximo”. Por su parte, Schor expresó que él viene “a sumar desde donde me toque e intentar lograr todos los objetivos que se nos den”.

En tanto, Fernández, agregó que en su caso, viene luchar por un puesto, en un lugar donde hoy Arnaldo Castillo es pieza fija.

A su vez, Toloza, recalcó que “hace mucho que no sumaba minutos, la gente de O’Higgins me dio la confianza y eso facilitó las cosas”, recordando su presencia en el último juego.

Finalmente, Avilés, que es el que más ha jugado, comentó que “voy de menos a más”, destacando que poco a poco va tomando confianza en el juego del equipo.

Cabe consignar que, a excepción de Bou que viene hasta fin de temporada, los demás futbolistas tienen contrato por la próxima temporada.