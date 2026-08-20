Segunda División: Colchagua viaja a Los Andes con la obligación de ganar

Este fin de semana se jugará la tercera fecha de la liguilla por el título en la Segunda División y Colchagua CD tendrá un complejo desafío.

Los blancos, que en su estreno en la post temporada cayeron como local, visitarán este sábado a Trasandino en el estadio Regional de Los Andes, y la obligación para el equipo que dirige Raúl González es solo una: ganar.

La necesidad de puntos para comenzar a escalar en la tabla que lidera Deportes Linares con campaña perfecta, es imperiosa para los sanfernandinos. Eso sí, hay un dato estadístico que los complica: no ganan desde el 27 de junio.

En esta fecha, los cruces donde también estará puesta la mirada son: Brujas de Salamanca vs Concón National, y; Deportes Linares vs Santiago City.

El duelo entre el “Cóndor” y la herradura, está fijado para las 16 horas de este sábado y será arbitrado por Camilo Riquelme.

Con prácticas en San Fernando, el cuadro de la herradura prepara el encuentro de este fin de semana. Foto: Colchagua CD.

En la otra liguilla, hay clásico

Este sábado, en el estadio municipal Guillermo Guzmán Díaz, Deportes Rengo –líder de la liguilla de permanencia- recibirá a General Velásquez.

Esta nueva edición del “Clásico del Cachapoal” tiene a ambos equipos luchando por sostener la categoría y ambos vienen de sendas victorias. El partido comenzará a las 16 horas.

En tanto, en este grupo, los otros lances son: Provincial Ovalle vs Real San Joaquín, y; Lota Schwager vs Santiago Morning.