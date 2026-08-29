Efectúan entrega de recursos Fondeporte 2026 a organizaciones deportivas de O’Higgins

Con la presencia de autoridades regionales y locales, este sábado se realizó en el Teatro Municipal de Requínoa la ceremonia oficial de entrega de recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE 2026), iniciativa impulsada por el Instituto Nacional de Deportes (IND) y el Ministerio del Deporte.

La actividad reunió a representantes de las 24 organizaciones beneficiadas en esta convocatoria regional (21 adjudicadas por concurso público y tres por asignación directa), quienes recibieron simbólicamente los fondos.

Los montos adjudicados superan los cientos de millones de pesos a nivel regional, distribuidos en proyectos que abarcan más de una decena de comunas, lo que permitirá financiar talleres, competencias, infraestructura menor y programas de formación deportiva.