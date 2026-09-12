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Stephanie Vaquer vuelve a Chile como estrella de WWE y va por el título mundial ante su público

La luchadora sanfernandina es una de las protagonistas del regreso de WWE al país y esta noche buscará recuperar el Campeonato Mundial Femenino ante Liv Morgan y Becky Lynch, en el Santander Arena.

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Stephanie Vaquer vuelve hoy sábado 12 de septiembre a Chile, pero esta vez lo hace como una de las principales figuras de WWE. La luchadora sanfernandina es parte del esperado regreso de la compañía estadounidense al país, en una jornada que se desarrolla en el Santander Arena y que tiene como uno de sus principales atractivos la disputa por el Campeonato Mundial Femenino.

“La Primera” llega a esta presentación luego de enfrentarse nuevamente a Liv Morgan en la reciente edición de RAW disputada en Birmingham, Alabama. En aquella oportunidad, Vaquer buscó quedarse con el título mundial, pero pese a dominar buena parte del combate, terminó cayendo luego de una intervención que permitió a Morgan conservar el cinturón.

Esta noche, el desafío para la chilena es todavía mayor, ya que se enfrenta nuevamente a Liv Morgan y también a Becky Lynch en una Triple Amenaza por el Campeonato Mundial Femenino de WWE. Vaquer tiene así la posibilidad de recuperar el cinturón en su propio país y frente a los fanáticos que la acompañan en una de las presentaciones más importantes de su carrera.

El regreso de WWE a Chile tiene un significado especial para la oriunda de San Fernando, quien se presenta ante su público convertida en una estrella internacional de la compañía. Con el campeonato mundial nuevamente en juego, Stephanie Vaquer busca aprovechar el respaldo de los fanáticos chilenos para volver a levantar el título y protagonizar una noche histórica en el Santander Arena.

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