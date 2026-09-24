O’Higgins recibe a Santa Cruz por los octavos de final de la Copa Chile

Un nuevo cruce regional, que no se da desde 2019, se jugará este jueves y domingo en Rancagua y Santa Cruz. La Copa Chile en sus octavos de final tendrá el encuentro entre O’Higgins y los Unionistas, lance donde el Capo está ilusionado en seguir avanzando.

“Sabemos que vamos a enfrentar a un rival de la categoría inferior, eso le genera una energía distinta y una ilusión distinta al rival. Nos tenemos que preparar para una serie que no va a hacer sencilla”, dijo el técnico Lucas Bovaglio.

Además, puntualizó que “nos tenemos que reencontrarnos con la victoria, ganar”, y que “es lo más importante, y ojalá lo podamos hacer con una buena producción”.

Por lo mismo, el DT agregó que saldrá a la cancha del mundialista con lo mejor que tiene, ya que la idea es ir a la revancha en ventaja. “Es un lema que hemos utilizado desde el comienzo de la temporada: siempre dijimos que afrontaríamos cada competencia con el mejor equipo posible y esta vez no será la excepción”, complementó.

Respecto al rival, Bovaglio manifestó que es un elenco complicado, que “nos esperamos un partido complejo”, y que Santa Cruz “tiene un entrenador serio, trabajador, los equipos de Dalcio son ordenados y tienen estructura. Tienen su forma y su funcionamiento, así que no me imagino una llave como un trámite”.

“Cholo” Morales será titular

En la previa del partido, el defensor Cristian Morales apuntó que “me toca volver a la titularidad ya que Faúndez se encuentra en la selección. Tengo que aprovecharlo porque el profesor me da la confianza y mis compañeros igual”.

Asimismo, el canterano celeste sostuvo que va tomando confianza con los minutos que le están dando en el primer equipo. “Me ha tocado jugar algunos partidos de titular, uno va tomando más confianza con los compañeros, con el equipo, y eso mismo me lleva a tomar mejores decisiones”, apuntó.

En tanto, el técnico visitante Dalcio Giovagnoli, dijo que “sabemos perfectamente que es un rival difícil, un rival duro”. Además, el adiestrador recalcó que para esta llave deberán realizar cambios a su equipo estelar considerando los apuntes reglamentarios con los que hay que cumplir -minutos de juveniles- agregando que “las modificaciones van a estar sujetas al reglamento”, y la “idea es tratar de seguir jugando con una base de equipo como lo estamos haciendo”.

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Los rancagüinos quieren hacerse fuertes como local y ganar este encuentro de ida por los octavos de final. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Posibles formaciones titulares

Los celestes podrían alinear a Omar Carabalí en el arco; Cristian Morales, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Leandro Díaz en defensa; Tomás Avilés, Felipe Ogaz y Walter Bou en medio terreno; Ignacio Schor, Thiago Vecino y Bastián Yáñez en punta.

Mientras que, el probable once titular que Dalcio Giovagnoli enviaría a la cancha del estadio El Teniente estaría conformado por: Juan Dobboletta; Icker Quiroz, Brian Camisassa, Esteban Flores, Cristóbal Moreno; Gino Alucema, Felipe Orellana; Juan Delgado, Mathias Pinto, Joaquín González; Nadir Zeineddin.

Respecto de los árbitros, estos fueron confirmados y serán encabezados por Francisco Gilabert. Sus asistentes, en tanto, son: Emilio Bastías, Carlos Carrasco y Fabián Reyes.