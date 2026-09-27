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El duelo de ida fue para Universidad de Chile 1-0

El resumen del cruce entre Everton y Universidad de Chile: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Chile.

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El duelo entre Everton y U. de Chile, que se disputó por la llave 4 de la Copa Chile en Nacional, se saldó a favor del equipo visitante con un marcador 0-1. La ventaja en el marcador favoreció a Universidad de Chile después de que el defensor Hugo Magallanes anotara un gol en contra al minuto 16 del segundo tiempo. Everton no logró cambiar el resultado a su favor.

El mejor jugador del partido fue Gabriel Castellón. El portero de Universidad de Chile se lució.

Nicolás Fernández se destacó por su sólida defensa. El defensa de Universidad de Chile tuvo un buen nivel .

El técnico de Everton, Walter Ribonetto, propuso una formación 4-3-3 con Ignacio González en el arco; Lucas Soto, Diego Oyarzún, Hugo Magallanes y Vicente Fernández en la línea defensiva; Amaro León, Benjamín Berríos y Joaquín Moya en el medio; y Alan Medina, Nicolás Montiel y Emiliano Ramos en el ataque.

Por su parte, el equipo de Fernando Gago salió a la cancha con un esquema 4-3-3 con Gabriel Castellón bajo los tres palos; Nicolás Fernández, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia y Fabián Hormazábal en defensa; Tobias Reinhart, Marcelo Díaz y Javier Altamirano en la mitad de cancha; y Maximiliano Guerrero, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero en la delantera.

Piero Maza Gómez fue el árbitro que dirigió el partido en Nacional.

El triunfo conseguido este domingo le permite a U. de Chile llegar con cierta tranquilidad para enfrentar a Everton el próximo domingo 27 de septiembre, en el partido que definirá el pasaje a Cuartos de Final.

Cambios en Everton
  • 67' 2T – Salieron Emiliano Ramos por Julián Alfaro, Amaro León por Josué Ovalle y Marcelo Díaz por Charles Aránguiz
  • 74' 2T – Salió Nicolás Montiel por Cristian Palacios
  • 82' 2T – Salieron Hugo Magallanes por Braian Martínez y Vicente Fernández por Nicolás Baeza
Amonestados en Everton:
  • 19' 2T Hugo Magallanes (Conducta antideportiva) y 45' 2T Joaquín Moya (Conducta antideportiva)

Cambios en Universidad de Chile
  • 76' 2T – Salieron Juan Martín Lucero por Ignacio Vásquez y Javier Altamirano por Israel Poblete
Amonestados en Universidad de Chile:
  • 25' 1T Maximiliano Guerrero (Conducta antideportiva), 11' 2T Nicolás Ramírez (Conducta antideportiva), 18' 2T Juan Martín Lucero (Conducta antideportiva) y 46' 2T Charles Aránguiz (Conducta antideportiva)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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