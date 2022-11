El sábado por la tarde, los Oro y Cielo, deben ganar y esperar que Linares le saque puntos a Colina para llegar a la última fecha en puesto de ascenso.

Como lo expresamos en ediciones pasadas, en Deportes Rengo están con la ilusión a tope. La gran remontada que han tenido en la segunda rueda de la liguilla final de la Tercera División A los tiene a un punto de ubicarse en zona privilegiada.

Es por eso que, este sábado, los Oro y Cielo -que suman 17 unidades- necesitan abrochar un triunfo para llegar a la última fecha prendidos en la lucha por el ascenso o derechamente ocupando el segundo puesto que entrega pasajes directos hacia la Segunda División.

De ahí que en el equipo que dirige Matías Garrido se han tomado estas últimas semanas con mucha tranquilidad y profesionalismo, pues han dado muestras suficientes de que pueden llegar a conseguir el objetivo.

Enfrente tendrán a Provincial Ovalle, cuadro que también tiene una mínima opción pues acumula 15 puntos y viene de caer frente a Deportes Linares en el valle del Limarí.

El lance entre renguinos y ovallinos será a las 17 horas del sábado, en simultáneo con los otros tres encuentros. Así lo determinó la dirigencia de la Tercera A. Es decir, todos estarán pendientes de la suerte de sus rivales.

Los lances paralelos serán: Provincial Osorno (17) vs Municipal Santiago (12); Provincial Ranco (12) vs Unión Compañías (17), y; Deportes Colina (18) vs Deportes Linares (24).