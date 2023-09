Colo Colo se enfrenta ante la visita D. Copiapó por la fecha 16

La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de protección y ordenó al Condominio Vista al Valle de Machalí permitir el ingreso de terceras personas a un domicilio habitado por una mujer y su familia, cuya ex pareja y arrendatario del inmueble (que además mantiene una orden de alejamiento en una causa de Violencia Intrafamiliar) pidió a la administración no permitir el acceso de visitas.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada acogió el recurso al estimar que el actuar de la administración del recinto es ilegal y arbitrario al afectar las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, protección de la visa privada y el derecho de propiedad respecto del contrato de arriendo.

El fallo indica que, el acto ilegal y arbitrario que se reprocha a la recurrida, consiste en impedir el acceso de terceras personas al domicilio de la recurrente, ubicado al interior del condominio administrado por la recurrida, a solicitud expresa de su ex pareja, no obstante que éste ya no vive en el lugar y tiene una orden de alejamiento del Juzgado de Garantía”, indica el fallo.

Se agrega que conforme a lo anterior, considerando el reconocimiento efectuado por la recurrida y que la actora reitera que hasta la fecha se le impide el acceso de terceros a su domicilio, viéndose incluso obligados a concurrir al ingreso del condominio para recibir encomiendas y transporte, entre otros, resulta indudable que la administración del Condominio Vista al Valle de Machalí, ha incurrido en una conducta arbitraria e ilegal, por cuanto atendida la orden de alejamiento no puede consultar ni considerar su opinión para visar el ingreso de terceros al domicilio de la recurrente, pues de hacerlo, es la propia administración la que infringe la referida orden judicial”.

Se indica que “no cabe más que acoger el presente recurso, por resultar evidente que la recurrida con su conducta ilegal y arbitraria, afecta un conjunto de garantías constitucionales de la recurrente, como son la igualdad ante la ley, la protección de la vida privada y, definitiva, el derecho de propiedad respecto del contrato de arriendo del inmueble”.

Es así como “se ordena a la recurrida permitir el acceso al domicilio de la recurrente de terceras personas que cuenten con la autorización de esta última, lo que desde luego no obsta a que la administración del condominio pueda velar por el cumplimiento de las normas de la Ley de Copropiedad y del Reglamento de la comunidad”.