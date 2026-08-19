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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Independiente del Valle venció 1-0 al Vinotinto y Oro en el duelo de ida

El resumen del cruce entre Tolima y Independiente del Valle: goles, resultado y momentos destacados de la Copa Libertadores.

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En la llave 4 de la Copa Libertadores, el Vinotinto y Oro perdió como anfitrión ante Ind. del Valle con un marcador 0-1. Con gol de Aron Rodríguez, en el minuto 10 del primer tiempo, Ind. del Valle definió el destino del encuentro.

El defensor Junior Hernández de Tolima estrelló un disparo en el poste en el minuto 47 del segundo tiempo y se perdió la posibilidad de empatar el partido.

Tolima lució superior dominando el balón (68%) ante Independiente del Valle así como en cantidad de disparos al arco (18), aunque sin éxito de gol para ser el vencedor.

El protagonismo de Sebastián Guzmán lo consagró como el mejor jugador del partido. El volante de Tolima efectuó 271 pases correctos y recuperó 24 balones.

También fue clave en el estadio Manuel Murillo Toro, Homer Martínez. El volante de Tolima se destacó frente a Independiente del Valle ya que dio 238 pases correctos robó 7 pelotas y pateó 4 veces al arco.

El entrenador de Tolima, Sebastián Oliveros, dispuso en campo una formación 4-5-1 con Neto Volpi en el arco; Jherson Mosquera, Jan Ángulo, Anderson Angulo y Junior Hernández en la línea defensiva; Sebastián Guzmán, Brayan Rovira, Jorge Hurtado, Homer Martínez y Kelvin Flórez en el medio; y Adrián Parra en el ataque.

Por su parte, los conducidos por Joaquín Papa se plantaron con una estrategia 4-5-1 con Aldair Quintana bajo los tres palos; Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Layan Loor en defensa; Jordy Alcívar, Aron Rodríguez, Hugo Quintana, Junior Sornoza y Emerson Pata en la mitad de cancha; y Carlos González en la delantera.

El partido en el estadio Manuel Murillo Toro fue dirigido por el árbitro Wilton Pereira Sampaio.

Ind. del Valle comenzó mejor y sacó ventaja en el encuentro ante el Vinotinto y Oro. El próximo martes 25 de agosto se disputará el partido de vuelta para conocer cuál de los equipos clasifica a Cuartos de Final.

Cambios en Tolima
  • 18' 1T – Salió Brayan Rovira por Luis Sánchez
  • 45' 2T – Salió Kelvin Flórez por Edwar López
  • 71' 2T – Salió Jorge Hurtado por Jader Valencia
  • 82' 2T – Salieron Adrián Parra por Sergio Aguayo y Hugo Quintana por Jhegson Méndez
Amonestados en Tolima:
  • 30' 1T Junior Hernández (Conducta antideportiva) y 33' 1T Luis Sánchez (Conducta antideportiva)

Cambios en Independiente del Valle
  • 69' 2T – Salieron Emerson Pata por Juan Riquelme Angulo y Junior Sornoza por Ronald Briones
  • 89' 2T – Salieron Aron Rodríguez por Andy Velasco y Carlos González por Djorkaeff Reasco
Amonestados en Independiente del Valle:
  • 1' 2T Richard Schunke (Conducta antideportiva) y 6' 2T Mateo Carabajal (Conducta antideportiva)

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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