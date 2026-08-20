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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026

Pichidegua recibió Clasificatorio Regional de Ciclismo Escolar 2026

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En una jornada que fue una verdadera fiesta deportiva, el sector de San Roberto de Pichidegua se convirtió en el escenario donde los sueños sobre ruedas empezaron a hacerse realidad.
Más de 50 jóvenes ciclistas, provenientes de todos los rincones de la región, se reunieron en este Clasificatorio Regional de los Juegos Deportivos Escolares 2026 con un solo objetivo en mente: ganar un lugar y representar a nuestra tierra en el próximo Nacional de Valparaíso.

Desafío en la Ruta

La competencia no fue para cualquiera; aquí se vino a demostrar el fruto de meses de entrenamiento. Con el entusiasmo de las familias a la orilla del camino, los más de 50 corredores se enfrentaron a dos pruebas que exigieron el máximo de sus capacidades: contrarreloj y gran fondo.

En esta cita, el apoyo institucional no se quedó atrás. La jornada contó con la presencia del alcalde Adolfo Cerón y la seremi del Deporte, María Isabel Moraga, quienes compartieron con los deportistas y sus delegaciones.

El alcalde Adolfo Cerón y la seremi del Deporte, María Isabel Moraga, entregaron los reconocimientos a los vencedores. Foto: Municipalidad Pichidegua.

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