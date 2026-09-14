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São Paulo y Boca Juniors se miden por la llave 1

Palpitamos la previa del choque entre São Paulo y Boca Juniors. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Gustavo Tejera.

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El Xeneize llega más confiado tras ganar por 1 a 0 en la ida y sueña con llegar a las Semifinales, mientras que São Paulo no querrá perder su oportunidad cuando mañana se enfrenten en el Morumbí. El partido por la llave 1 de la Copa Sudamericana comenzará a las 21:30 horas.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 1 vez ganó el local y 2 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 8 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL – Copa Sudamericana 2026, y fue Boca Juniors quien ganó 1 a 0.

Gustavo Tejera es el elegido para dirigir el partido.

Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
  • Fase de Grupos: Boston River 0 vs São Paulo 1 (7 de abril)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs O'Higgins 0 (14 de abril)
  • Fase de Grupos: Millonarios 0 vs São Paulo 0 (28 de abril)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 0 vs São Paulo 0 (7 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Millonarios 1 (19 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Boston River 0 (26 de mayo)
  • Octavos de Final: Bolívar 1 vs São Paulo 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: São Paulo 3 vs Bolívar 1 (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Boca Juniors 1 vs São Paulo 0 (8 de septiembre)
Los resultados de Boca Juniors en partidos de la Copa Sudamericana
  • Playoffs Octavos: Boca Juniors 1 vs O'Higgins 0 (23 de julio)
  • Playoffs Octavos: O'Higgins 1 vs Boca Juniors 0 (3-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de julio)
  • Octavos de Final: Boca Juniors 3 vs Deportivo Recoleta 1 (11 de agosto)
  • Octavos de Final: Deportivo Recoleta 0 vs Boca Juniors 4 (18 de agosto)
  • Cuartos de Final: Boca Juniors 1 vs São Paulo 0 (8 de septiembre)
Horario São Paulo y Boca Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

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