Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Deportes Temuco visita a Unión Española por la fecha 26

La previa del choque de Unión Española ante Deportes Temuco, a disputarse en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK mañana desde las 20:30 horas. El árbitro será Cristián Droguett Valenzuela.

Comparte esta noticia

Anuncios

A partir de las 20:30 horas, Unión Española y Deportes Temuco protagonizarán mañana su choque por la fecha 26 del campeonato 2026, en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Así llegan Unión Española y Deportes Temuco

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Unión Española en partidos del campeonato 2026

Unión Española sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Curicó Unido. En los duelos previos, lleva ganados 2 juegos, en 1 el resultado final fue un empate y ha perdido 1. Durante esas jornadas, le han hecho 5 goles y ha marcado 5 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Deportes Temuco en partidos del campeonato 2026

Deportes Temuco viene de derrotar a Santiago Wanderers con un marcador 3 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 8 goles y le han convertido 6 en su arco.

Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de mayo, en el torneo Chile – Campeonato Ascenso 2026, y el marcador favoreció a Unión Española con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 35 puntos (10 PG – 5 PE – 9 PP), mientras que el visitante tiene 31 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (8 PG – 7 PE – 9 PP).

Cristián Droguett Valenzuela será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1 Santiago Wanderers 44 24 12 8 4 15
2 Cobreloa 42 24 11 9 4 15
3 Magallanes 40 25 11 7 7 3
8 Unión Española 35 24 10 5 9 0
10 Deportes Temuco 31 24 8 7 9 5

Anuncios
Fechas y rivales de Unión Española en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs San Luis: 4 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Deportes Iquique: 12 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs D. Copiapó: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Santiago Wanderers: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Deportes Temuco en los próximos partidos del campeonato 2026
  • Fecha 16: vs Cobreloa: 3 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Dep. Santa Cruz: 10 de octubre – 17:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs U. San Felipe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs San Marcos: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Curicó Unido: Fecha y horario a confirmar
Horario Unión Española y Deportes Temuco, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Málaga vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de La Liga
2 horas hace
Besiktas vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Crystal Palace vs Lech Poznan: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Málaga vs Villarreal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 de La Liga
2 horas hace
Besiktas vs Olympique de Marsella: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Europa League
2 horas hace
Anuncios
cuecazo 1
Tradiciones folclóricas en el mes de la patria: cientos de estudiantes dieron vida al «Cuecazo CORMUN 2026» en Rancagua
cenco mall Rancagua 1
Cenco Malls impulsa el talento y emprendimiento local en Chile
Anuncios
793872_0
Estudiantes visita a Corinthians por la llave 1
797866_0
Por la llave 3, Atlético Mineiro recibirá a Santos
793874_0
Liga de Quito y Palmeiras se miden por la llave 3
boca_vs_lanus_46
São Paulo y Boca Juniors se miden por la llave 1
Anuncios
798286_0
Rangers intentará seguir su racha positiva ante Deportes Iquique
797169_0
U. La Calera se enfrenta ante la visita Deportes Limache por la fecha 23
798290_0
Dep. Santa Cruz recibirá a Recoleta por la fecha 26
EDITORIAL ok
Celebrar con responsabilidad: el imperativo colectivo de estas Fiestas Patrias en O’Higgins
797166_2
Colo Colo alcanzó el empate por medio de un autogol de Fernando Martínez
Tribunal condena a dos hombres por homicidio ocurrido en San Fernando
Importante condena de cárcel por el delito de tráfico de drogas, usurpación violenta y tenencia de arma de fuego en San Fernando
Anuncios
encuentro jovenes 1
Más de 60 jóvenes se reunieron en Mostazal para proyectar el futuro del mundo rural en O’Higgins
lolol detenidos
Detienen a dos hombres por receptación tras robo en Lolol
CUARTA SALA 1
Corte de Apelaciones extenderá funcionamiento de Cuarta Sala Extraordinaria Civil durante noviembre
MESA MATERNIDAD
O’Higgins crea Mesa Regional de Maternidad para fortalecer apoyo a mujeres
Anuncios
vaquer 2
Una noche mágica en Santiago: Stephanie Vaquer se consagró campeona mundial de WWE
BICIS 1
Bicicletas se suman a la flota de scooters que circulan por Rancagua
chimbarongo rodelindo 1
Chimbarongo FC goleó a Rodelindo Román y sigue respirando en la Tercera A
MOVILIDAD 1
Más de 325 mil vehículos se movilizarán en O’Higgins durante Fiestas Patrias
ChatGPT Image 12 sept 2026, 01_37_14
Investigación de la UOH revela una diversidad del SARS-CoV-2 que la vigilancia convencional no alcanza a detectar
Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto
Virgen del Carmen, Reina de Chile: una historia de fe y esperanza
san fernando incendio
Seis viviendas destruidas deja emergencia estructural en San Fernando
incendio san vicente
Una persona perdió la vida en incendio registrado en San Vicente