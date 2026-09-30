Lanzan nueva versión de la Corrida UOH 2026

Las calles de Rancagua volverán a transformarse en un gran escenario deportivo. El próximo domingo 25 de octubre, la Universidad de O’Higgins (UOH) realizará una nueva versión de su tradicional Corrida UOH, una jornada que busca reunir en un mismo espacio a quienes disfrutan del deporte como una actividad familiar y recreativa y a quienes asumen el running como un desafío competitivo.

La propuesta mantiene para este año las tres distancias que marcaron la edición anterior: 2 kilómetros, pensado para una participación familiar; 5 kilómetros, abierto a toda la comunidad regional y aficionados al running; y 10 kilómetros, destinada a quienes buscan poner a prueba su preparación y competir contra el reloj.

Para toda la familia

El punto de partida y llegada volverá a estar ubicado en el frontis del Campus Rancagua de la Universidad, desde donde se desplegarán los distintos circuitos por calles del centro de la ciudad.

La distancia competitiva de 10K mantendrá un recorrido similar al de la edición 2025, atravesando sectores como Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, Viña del Mar, Germán Ibarra, Santa María, avenida República de Chile, Illanes, La Compañía, Membrillar, Freire e Ibieta, antes de regresar al campus universitario.

Los 5K conservarán también un circuito más acotado por el centro de Rancagua, mientras que los 2K ofrecerán una alternativa especialmente pensada para quienes se están iniciando en la actividad física o buscan disfrutar de la experiencia en familia.

La edición anterior de la Corrida UOH demostró una gran capacidad de convocatoria, cerca de 5.000 personas participaron de la jornada, que se desarrolló en el marco del Mes de la Salud Integral de la Casa de Estudios regional. Y este 2026 se espera superar esas cifras. Por ello la organización dispondrá de puntos de hidratación y un sector de masajes gratuitos para las y los participantes, al igual que reconocimientos por participación.

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Este 2026 es evento deportivo será posible gracias al compromiso de diversas instituciones y empresas que se suman para promover el deporte y el bienestar en la región de O’Higgins.

Este miércoles, en la Universidad, se realizó el lanzamiento de esta prueba pedestre. Foto: Comunicaciones UOH.

Lanzamiento realizado en Campus Rancagua

El lanzamiento de la Corrida UOH 2026 se desarrolló este miércoles en el Campus Rancagua, con la presencia de la rectora Fernanda Kri Amar, el alcalde de Rancagua Raimundo Agliati, autoridades universitarias y la comunidad UOH y regional.

Federico Navarro, vicerrector académico de la casa de estudios, explicó que “quien ha estado en una carrera de este tipo, ya sea la nuestra u otra, sabe que es una celebración, una fiesta, y que es muy lindo compartir. Por eso queremos conectar con la comunidad y esta carrera mezcla estudiantes, titulados, familias, vecinos, gente que viene de otras ciudades y regiones, y es un momento en donde la universidad abre sus puertas y conecta de una manera agradable, comunitaria y familiar con el entorno al que servimos”.

Asimismo, para el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, la Corrida UOH es un encuentro que reúne a todas las familias, “no solamente a los estudiantes de la Universidad de O’Higgins, sino que es abierta a la comunidad educativa y a los y las vecinas de Rancagua y de otras comunas que quieran venir a disfrutar, a llenar de colores las calles de Rancagua, y poder participar de distintas categorías en 2, 5 y 10 kilómetros”.