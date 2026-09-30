Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Lanzan nueva versión de la Corrida UOH 2026

El próximo 25 de octubre, la región volverá a ponerse las zapatillas con una jornada que reunirá a familias, aficionados al deporte y corredores profesionales, en un circuito que contempla las tradicionales distancias de 2K, 5K y 10K.

Comparte esta noticia

Anuncios

Las calles de Rancagua volverán a transformarse en un gran escenario deportivo. El próximo domingo 25 de octubre, la Universidad de O’Higgins (UOH) realizará una nueva versión de su tradicional Corrida UOH, una jornada que busca reunir en un mismo espacio a quienes disfrutan del deporte como una actividad familiar y recreativa y a quienes asumen el running como un desafío competitivo.

La propuesta mantiene para este año las tres distancias que marcaron la edición anterior: 2 kilómetros, pensado para una participación familiar; 5 kilómetros, abierto a toda la comunidad regional y aficionados al running; y 10 kilómetros, destinada a quienes buscan poner a prueba su preparación y competir contra el reloj.

Para toda la familia

El punto de partida y llegada volverá a estar ubicado en el frontis del Campus Rancagua de la Universidad, desde donde se desplegarán los distintos circuitos por calles del centro de la ciudad.

La distancia competitiva de 10K mantendrá un recorrido similar al de la edición 2025, atravesando sectores como Avenida Libertador Bernardo O’Higgins, Viña del Mar, Germán Ibarra, Santa María, avenida República de Chile, Illanes, La Compañía, Membrillar, Freire e Ibieta, antes de regresar al campus universitario.

Los 5K conservarán también un circuito más acotado por el centro de Rancagua, mientras que los 2K ofrecerán una alternativa especialmente pensada para quienes se están iniciando en la actividad física o buscan disfrutar de la experiencia en familia.

La edición anterior de la Corrida UOH demostró una gran capacidad de convocatoria, cerca de 5.000 personas participaron de la jornada, que se desarrolló en el marco del Mes de la Salud Integral de la Casa de Estudios regional. Y este 2026 se espera superar esas cifras. Por ello la organización dispondrá de puntos de hidratación y un sector de masajes gratuitos para las y los participantes, al igual que reconocimientos por participación.

Anuncios

Este 2026 es evento deportivo será posible gracias al compromiso de diversas instituciones y empresas que se suman para promover el deporte y el bienestar en la región de O’Higgins.

Este miércoles, en la Universidad, se realizó el lanzamiento de esta prueba pedestre. Foto: Comunicaciones UOH.

Lanzamiento realizado en Campus Rancagua

El lanzamiento de la Corrida UOH 2026 se desarrolló este miércoles en el Campus Rancagua, con la presencia de la rectora Fernanda Kri Amar, el alcalde de Rancagua Raimundo Agliati, autoridades universitarias y la comunidad UOH y regional.

Federico Navarro, vicerrector académico de la casa de estudios, explicó que “quien ha estado en una carrera de este tipo, ya sea la nuestra u otra, sabe que es una celebración, una fiesta, y que es muy lindo compartir. Por eso queremos conectar con la comunidad y esta carrera mezcla estudiantes, titulados, familias, vecinos, gente que viene de otras ciudades y regiones, y es un momento en donde la universidad abre sus puertas y conecta de una manera agradable, comunitaria y familiar con el entorno al que servimos”.

Asimismo, para el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, la Corrida UOH es un encuentro que reúne a todas las familias, “no solamente a los estudiantes de la Universidad de O’Higgins, sino que es abierta a la comunidad educativa y a los y las vecinas de Rancagua y de otras comunas que quieran venir a disfrutar, a llenar de colores las calles de Rancagua, y poder participar de distintas categorías en 2, 5 y 10 kilómetros”.

El alcalde Raimundo Agliati y la rectora Fernanda Kri se pusieron la camiseta representativa de la corrida. Foto: Comunicaciones UOH.
Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
RB Bragantino se enfrentará a Atlético Mineiro por la fecha 21
8 horas hace
CELIMS: tres maletas para viajar ligero
8 horas hace
Newell`s se enfrentará ante Lanús por la fecha 11
8 horas hace
RB Bragantino se enfrentará a Atlético Mineiro por la fecha 21
8 horas hace
CELIMS: tres maletas para viajar ligero
8 horas hace
Anuncios
798280_0
EN VIVO: U. San Felipe y San Luis arrancan su duelo: 0-0 por la fecha 25 del campeonato 2026
juan carlos melendez
Seremi de Economía en O’Higgins renuncia al cargo
Anuncios
1 robo cobre
Detienen en el Río Coya a cuatro personas con 240 kilos de cable de cobre
1 incendio peralillo
Incendio afecta vivienda y deja a su propietario con graves quemaduras en Peralillo
Claudio Cavalieri
Senador Castro pide medidas ante desempleo en O’Higgins: “Es la hora de la intervención directa”
Desempleo en O’Higgins llega a 10,8% y empleo cae 3,6% en un año
Desempleo en O’Higgins sube a 10,8% y región pierde más de 16 mil empleos en un año
Anuncios
798208_0
Cobreloa va en busca del triunfo ante Deportes Temuco para mantenerse en la cima
DESAFIOS
Desafíos de la regulación del juego online y sus efectos en los usuarios
798213_0
Santiago Wanderers busca subir a la cima del torneo
798212_0
D. Puerto Montt visita a D. Copiapó por la fecha 16
798637_0
D. Concepción se enfrentará ante O’Higgins por la llave 4
gobierno regional
Descentralización al revés: cuando las regiones subvencionan al nivel central
Anuncios
798636_2
Con un gol agónico, la ventaja 1-0 del duelo de ida se la llevó Colo Colo
Elenco Obra Radio Alegria
San Nicodemus, Arte y Cultura: adultos mayores protagonistas de una experiencia cultural en Coinco
filtro aire auto
Filtro de polen: La pieza clave del auto para combatir la alergia primaveral
Una deuda pendiente
Anuncios
1 chimbarongo....
Una persona fallece tras incendio que afectó una vivienda en Chimbarongo
Nueva directora nacional
Antonella Pecchenino asume la dirección nacional de INDAP y se convierte en la primera mujer en liderar el servicio
IMG_4567
CORE fiscaliza en terreno avance de obras de emergencia en colegio artístico Santa Teresa de Machalí
ESCUELAS 2
4.500 personas desfilarán el 2 de octubre en Rancagua
ohiggins copa de la liga
Dos estadios de la capital asoman como sede para la final de la Copa de la Liga
1 cine
Hasta el viernes se puede postural al Festival de MicroCortos Escolares.
2 accidente
Una persona fallece tras colisión frontal entre camión y vehículo en la Ruta 90
primer auto USACH otra
¿Pensando en tu primer auto? Especialista entrega claves para elegirlo