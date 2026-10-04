Deportes Santa Cruz cayó en casa y volvió a su dura realidad

Tras participar de muy buena manera en la Copa Chile 2026 y competir ante O’Higgins de Rancagua en los octavos de final, Deportes Santa Cruz volvió a sufrir en la Primera B pasando de mostrar cosas interesantes en la cancha a su dura realidad: perdiendo en casa –la tónica de este año- y sin mucho fútbol que mostrar.

Eso fue lo que vivió el equipo unionista el sábado por la noche frente a San Marcos de Arica, donde cayó derrotado por 1-2.

Pese a abrir el marcador mediante un tiro penal del goleador Diego Arias (12′), la defensa unionista fue un pasadizo para el ataque visitante, pues especialmente por la banda derecha, ni David Tati ni el central Nicolás Guerrero pudieron detener los ataques y diagonales de Gonzalo Reyes.

Fue así como, en el 14′, Reyes armó un jugadón por esa zona de la cancha para finiquitar con un tiro cruzado ante la salida de Juan Dobboletta.

El 1-1 fue un duro golpe para el conjunto de Dalcio Giovagnoli, pues nunca se pudo reponer. Para peor, en el 35′, el argentino Agustín Maidana puso arriba a los «Bravos» para sentenciar tempranamente el encuentro.

En crisis

Así, con el 1-2, Santa Cruz cosechó una nueva caída en casa y nuevamente queda sumido en una crisis deportiva que, esta vez, llevó a un grupo de futbolistas a enfrascarse con los hinchas.

22 puntos son los que acumula el cuadro unionista que, luchando desesperadamente de alejarse de Rangers y San Felipe. El próximo duelo, válido por la jornada 27, los medirá el 10 de octubre a las 17.30 horas visitando a Deportes Temuco en el estadio Germán Becker.

Gonzalo Reyes anotó un golazo para el cuadro visitante que volvió a meter al cuadro unionista en una crisis deportiva. Foto: San Marcos de Arica.

Ficha del partido

Deportes Santa Cruz (1): Juan Dobboletta, David Tati, Hardy Cavero, Nazareno Romero, Nicolás Guerrero (46′, Brian Camisassa), Diego Plaza, Felipe Orellana, Cristóbal Moreno (72′, Cristian Pardo), Diego Arias, Pablo Brito (46′, Nicolás Barrios), Yashir Islame (80′, Nadir Zeineddin). DT: Dalcio Giovagnoli.

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San Marcos de Arica (2): Benjamín Tapia, Andrés Barboza, Augusto Barrios, Cristóbal Guerra, Reiner Campos, Agustín Maidana (64′, Boris Sagredo), Camilo Rencoret, Javier Rivera (64′, Nahuel Donadell), Adriano Galleguillos (76′, Mauricio Iturra), Camilo Melevilú (86′, Nicolás Zedán), Gonzalo Reyes (76′, Isaac Orrego). DT: Iván Sandrock.

Árbitros: Cristian Droguett, Alejandro Molina, Brian Ben-hour, Nicolás Pozo.

VAR: Nicolás Gamboa, Manuel Marín.

Amonestados: Camisassa, Pardo (DSC); Barboza, Iturra, Zedán (SMA).

Goles: 1-0, 12′, Arias (P); 1-1, 14′, Reyes; 1-2, 35′, Maidana.

Estadio: Joaquín Muñoz, Santa Cruz.

Público: 1.008 espectadores.