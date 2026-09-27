Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok

Diario Digital

Lee la Edición de Hoy

O’Higgins liquida la serie ante Deportes Santa Cruz y sella su paso a los cuartos de final de la Copa Chile

“El Capo de Provincia” concretó una victoria contundente sobre los locales con dos goles en 3 minutos y en la próxima ronda se medirá contra Deportes Concepción.

Comparte esta noticia

Agregar El Rancagüino
Anuncios

En un vibrante encuentro disputado ante un estadio colmado de público, O’Higgins de Rancagua impuso su jerarquía y venció por 3-1 a Deportes Santa Cruz en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Con este contundente triunfo forastero, el «Capo de Provincia» cerró una llave redonda, liquidó la serie global y sacó pasajes para la siguiente ronda del certamen, donde deberá medirse ante Deportes Concepción.

El compromiso arrancó con un lindo ambiente y un elenco unionista asumiendo un leve protagonismo en su afán de revertir la eliminatoria. Sin embargo, la efectividad estuvo del lado visitante. A los 17 minutos, Thiago Vecino enmudeció a los dueños de casa al marcar la apertura de la cuenta. Pese a verse con dos goles abajo en el marcador global, Santa Cruz no bajó los brazos y siguió buscando opciones ofensivas, mientras que O’Higgins optó por la pasividad, cediendo terreno para apostar decididamente por los contraataques.

Lo definió no sin complicaciones

En el complemento, el peso de la intensa temporada y la alta rotación en la oncena titular de los celestes comenzó a pasar factura. El desgaste físico era evidente en los rancagüinos y el conjunto local, que en ningún momento tiró la toalla, encontró su merecido premio a los 66 minutos al decretar el empate 1-1 con el tanto de Islame. Este golpe obligó a la banca visitante a reaccionar de inmediato, acelerando el ingreso de sus habituales titulares para refrescar el mediocampo y dotar de mayor jerarquía al ataque.

Las modificaciones surtieron un efecto letal en el terreno de juego, definiendo el partido en una ráfaga de dos minutos. A los 73′, tras una rápida salida de los celestes, un centro al corazón del área encontró a Arnaldo Castillo; el delantero empalmó el balón, el cual rebotó en el defensor Guerrero para colarse en propia puerta. Apenas un minuto después, a los 75′, una paupérrima salida desde el fondo local le dejó el balón servido nuevamente a Castillo, quien esta vez no perdonó y anotó el tercero, liquidando la serie y desatando la locura total de los hinchas rancagüinos presentes en las tribunas.

En los pasajes finales, el trámite fue un monólogo de la visita. Deportes Santa Cruz se derrumbó anímicamente tras la ráfaga de goles, permitiendo que los celestes siguieran dominando a placer a pesar de la amplia ventaja en el marcador global. Fue un triunfo redondo para el «Capo de Provincia», que recupera la confianza y ya comienza a preparar su próximo y exigente desafío copero ante el «León de Collao».

Ficha del partido

Deportes Santa Cruz (1): Juan Dobboletta, David Tati, Nicolás Guerrero, Hardy Cavero, Nazareno Romero, Cristóbal Moreno (62’, Cristián Pardo), Diego Plaza (88’, Alucema), Mathias Pinto (28’, Yashir Islame), Felipe Orellana, Pablo Brito (88’, Barrios), Diego Arias (88’, Zeineddin). DT: Dalcio Giovagnoli.

Anuncios

O’Higgins (3): Omar Carabalí, Benjamín Rojas, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz (79’, Poblete), Tomás Avilés, Felipe Ogaz (79’, Rabello), Ignacio Schor (64’, Leiva), Joaquín Tapia (68’, Bou), Thiago Vecino (64’, Castillo), Santiago Toloza. DT: Lucas Bovaglio.

Árbitros: Héctor Jona, Ignacio Zamora, Cristóbal Berrios, Francisco Soriano
Goles: 0-1, 17’, Vecino; 1-1, 66’, Islame; 1-2, 73’, Guerrero (AG); 1-3, 75’, Castillo.
Amonestados: Schor (OHI); Dobboletta, Orellana (DSC).
Estadio: Joaquín Muñoz, Santa Cruz.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Racing Club cayó 3 a 2 y no logró clasificar a Semifinal
3 horas hace
Calvià e Ibiza, rumbo al turismo europeo 2027
12 horas hace
Viajar fuera de temporada gana interés en España
1 día hace
Racing Club cayó 3 a 2 y no logró clasificar a Semifinal
3 horas hace
Calvià e Ibiza, rumbo al turismo europeo 2027
12 horas hace
Anuncios
798632_2
O’Higgins vence 3-1 a Dep. Santa Cruz y pasa a Cuartos de Final
Deportes Santa Cruz vs O'Higgins
Deportes Santa Cruz vs O’Higgins EN VIVO, Copa Chile 2026 octavos de final vuelta: relato MINUTO A MINUTO
Anuncios
798633_2
D. Concepción clasificó al vencer 2-0 a Curicó Unido
RG 4
RG Awards van por su tercera edición con una gala que busca seguir reconociendo al talento de O’Higgins
798621_2
El duelo de ida fue para Universidad de Chile 1-0
798628_2
D. Antofagasta ganó 4-1 con goleada y pasó a Cuartos de Final
Anuncios
Capadocia, Turquía, 2007. Cuando el idioma no fue impedimento para una amistad. Casi veinte años después, la tecnología puede ayudarnos a derribar muchas más barreras, pero la esencia del turismo continúa estando en el encuentro entre personas.
Rediseñar el turismo sin perder nuestra esencia
batalla de rancagua
La verdadera historia de la batalla de Rancagua.
Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto
Chile nos necesita a todos
EDITORIAL ok
¿Por qué celebramos el 2 de octubre?
Proyecto de Ley “Mariana”: El deber de investigar a tiempo
detenidos rancagua
Detienen a tres sujetos por robo con intimidación en Rancagua
Anuncios
TESTIGOS JEHOVÁ 1
Testigos de Jehová impulsan durante septiembre una campaña mundial para acercar herramientas prácticas de la Biblia
manuel polgatiz
Lucas… ¿qué te pasa?
798288_2
U. San Felipe cayó 1-4 ante D. Copiapó con dos goles de Manuel López
robo san fernando 1
Recuperan especies avaluadas en 15 millones de pesos tras robo en San Fernando
Anuncios
como-organizar-las-fechas-de-pago-de-tu-tarjeta-de-credito-143310
¿Cómo organizar las fechas de pago de tu tarjeta de crédito?
PUENTE NEGRO 1
San Fernando avanza en solución sanitaria para Puente Negro: queda inscrita la última servidumbre del proyecto de alcantarillado
(Foto de ARCHIVO) La impresión de este artista muestra la nave espacial Cassini de la NASA volando a través de una columna de supuesta agua que brota de la superficie de Encelado, la luna de Saturno. REMITIDA / HANDOUT por NASA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/7/2021
Una luna de Saturno ofrece nuevas pistas en la búsqueda de vida extraterrestre
ChatGPT Image 25 sept 2026, 16_50_49
PIB de O’Higgins cae 4,2% durante el segundo trimestre
EDITORIAL ok
Descentralización para responder desde el territorio
horoscopo
HORÓSCOPO DEL SÁBADO 26 DE SEPTIEMBRE
pelicula sagrado corazón2
Película sobre el Sagrado Corazón reunió a la comunidad diocesana de Rancagua
Realizarán jornada para agentes pastorales del Decanato San Fernando – Chimbarongo