O’Higgins liquida la serie ante Deportes Santa Cruz y sella su paso a los cuartos de final de la Copa Chile

En un vibrante encuentro disputado ante un estadio colmado de público, O’Higgins de Rancagua impuso su jerarquía y venció por 3-1 a Deportes Santa Cruz en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026. Con este contundente triunfo forastero, el «Capo de Provincia» cerró una llave redonda, liquidó la serie global y sacó pasajes para la siguiente ronda del certamen, donde deberá medirse ante Deportes Concepción.

El compromiso arrancó con un lindo ambiente y un elenco unionista asumiendo un leve protagonismo en su afán de revertir la eliminatoria. Sin embargo, la efectividad estuvo del lado visitante. A los 17 minutos, Thiago Vecino enmudeció a los dueños de casa al marcar la apertura de la cuenta. Pese a verse con dos goles abajo en el marcador global, Santa Cruz no bajó los brazos y siguió buscando opciones ofensivas, mientras que O’Higgins optó por la pasividad, cediendo terreno para apostar decididamente por los contraataques.

Lo definió no sin complicaciones

En el complemento, el peso de la intensa temporada y la alta rotación en la oncena titular de los celestes comenzó a pasar factura. El desgaste físico era evidente en los rancagüinos y el conjunto local, que en ningún momento tiró la toalla, encontró su merecido premio a los 66 minutos al decretar el empate 1-1 con el tanto de Islame. Este golpe obligó a la banca visitante a reaccionar de inmediato, acelerando el ingreso de sus habituales titulares para refrescar el mediocampo y dotar de mayor jerarquía al ataque.

Las modificaciones surtieron un efecto letal en el terreno de juego, definiendo el partido en una ráfaga de dos minutos. A los 73′, tras una rápida salida de los celestes, un centro al corazón del área encontró a Arnaldo Castillo; el delantero empalmó el balón, el cual rebotó en el defensor Guerrero para colarse en propia puerta. Apenas un minuto después, a los 75′, una paupérrima salida desde el fondo local le dejó el balón servido nuevamente a Castillo, quien esta vez no perdonó y anotó el tercero, liquidando la serie y desatando la locura total de los hinchas rancagüinos presentes en las tribunas.

En los pasajes finales, el trámite fue un monólogo de la visita. Deportes Santa Cruz se derrumbó anímicamente tras la ráfaga de goles, permitiendo que los celestes siguieran dominando a placer a pesar de la amplia ventaja en el marcador global. Fue un triunfo redondo para el «Capo de Provincia», que recupera la confianza y ya comienza a preparar su próximo y exigente desafío copero ante el «León de Collao».

Ficha del partido

Deportes Santa Cruz (1): Juan Dobboletta, David Tati, Nicolás Guerrero, Hardy Cavero, Nazareno Romero, Cristóbal Moreno (62’, Cristián Pardo), Diego Plaza (88’, Alucema), Mathias Pinto (28’, Yashir Islame), Felipe Orellana, Pablo Brito (88’, Barrios), Diego Arias (88’, Zeineddin). DT: Dalcio Giovagnoli.

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O’Higgins (3): Omar Carabalí, Benjamín Rojas, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Leandro Díaz (79’, Poblete), Tomás Avilés, Felipe Ogaz (79’, Rabello), Ignacio Schor (64’, Leiva), Joaquín Tapia (68’, Bou), Thiago Vecino (64’, Castillo), Santiago Toloza. DT: Lucas Bovaglio.

Árbitros: Héctor Jona, Ignacio Zamora, Cristóbal Berrios, Francisco Soriano

Goles: 0-1, 17’, Vecino; 1-1, 66’, Islame; 1-2, 73’, Guerrero (AG); 1-3, 75’, Castillo.

Amonestados: Schor (OHI); Dobboletta, Orellana (DSC).

Estadio: Joaquín Muñoz, Santa Cruz.