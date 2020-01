Daniel Núñez inicia su camino como tenista profesional

El ex entrenador celeste habló con el diario La Nación de Argentina, oportunidad donde recordó lo vivido en Rancagua.

Han pasado varios años desde que Eduardo Berizzo emigró desde Rancagua a Vigo, en España. En esta pasada dirigió en Bilbao, Sevilla y ahora comanda a Selección de Paraguay. Pero, con toda el agua que ha pasado bajo el puente, el “Toto” sigue con O’Higgins y Rancagua muy presente al momento de repasar su carrera.



En la entrevista publicada por el diario La Nación de Argentina (Las 100 preguntas a Eduardo Berizzo: el maestro Bielsa, sus vivencias de trotamundos y el cáncer que enfrentó), quien comandó a los celestes en la obtención de su primera estrella, recordó aquellos pasajes de su vida en Rancagua, así como también lo que pasó con “Los 16”.



En ese sentido recordó “O’Higgins ya me había buscado antes, pero yo justo salía de la selección y necesitaba descansar. Había otros equipos con muchas más posibilidades de campeonar, pero yo me ilusiono, yo le meto, me creo cualquier cosa”.



Sobre el logro, en sus inicios, manifestó que “hay una manera de relacionarte, de construir un grupo humano, eso es lo emotivo de armar un equipo. El campeonato, después, te entrega el diploma de haber hecho las cosas bien. Y cuando lo lográs en equipo, tiene un sabor multiplicador, porque tenés que congeniar desde el utilero al capitán, el espíritu tiene que estar alto todos los días, hay que trabajar, y pensar que cuando consigamos algo lo vamos a repartir en todos los pedazos que somos, por eso es algo tan fuerte conseguir un título colectivamente. Y cuando sucede con los ingredientes tan especiales como los vividos en O’Higgins es lo más fantástico que te puede pasar”.

LOS 16

Ahora bien, respecto al accidente que le costó la vida a 16 hinchas en Tomé, Berizzo se tomó un respiro para rememorar. Según dijo aquel incidente tuvo una carga emotiva importante en el título, más cuando meses antes habían perdido el título en la final contra la Universidad de Chile.



“Entré y los fui saludando (a los heridos), a muchos de esos chicos los conocíamos porque venían a ver los entrenamientos. Había algunos enyesados, otros en camilla, me quedó grabado que tenían anotados sus nombres con un fibrón en las piernas. En ese momento todavía no estaba claro el número de víctimas. Al salir se me acercaron los familiares, me preguntaban quiénes estaban ahí, fue un momento durísimo, traté de no desesperanzar a nadie, tampoco me acordaba de todos sus nombres, sí recuerdo la angustia de ese momento”, expresó.



Finalmente, respecto a este hecho, agregó que “no quiero ni imaginar el dolor que significa la pérdida de un hijo y está clarísimo que el fútbol no compensa nada de eso, pero lo sucedido impulsó al equipo a redoblar esfuerzos, a comprometerse todavía más”.