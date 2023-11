Boca y Fluminense disputarán la final de la Copa Libertadores

Hoy, desde las 17:00 horas ,

Boca y Fluminense definirán al campeón de la 64° edición de la CONMEBOL Libertadores. En el Maracaná, se conocerá quién de los dos es el mejor en el torneo más importante del fútbol de Sudamérica a nivel clubes.

Los equipos de Argentina y de Brasil disputaron 7 partidos en total: uno en la ya desaparecida Copa del Atlántico de 1956 y los restantes en la Libertadores durante los años 2008 y 2012. Boca salió victorioso en tres ocasiones, Fluminense en dos, y hubo dos empates.

El más reciente de estos enfrentamientos fue el duelo de vuelta de los cuartos de final de la edición 2012 del máximo certamen continental, que finalizó con un empate 1-1 (Thiago Carleto para Fluminense y Santiago Silva para Boca).

En el estadio de Río de Janeiro, se enfrentaron en el partido de vuelta de las semifinales de 2008, con una victoria para Fluminense por 3-1. Los goles del triunfo fueron anotados por Washington, Hugo Ibarra (en contra) y Dodó, mientras que Martín Palermo anotó para los Xeneizes.

En lo que respecta al historial de finales entre clubes de Brasil y Argentina, los argentinos llevan la delantera con un récord de 9 victorias contra 6 de los brasileños. La última vez que se enfrentaron en una final, en 2019, Flamengo se impuso sobre River 2-1.

El Xeneize disputará su duodécima final, récord histórico en esta competencia. Se consagró campeón en 6 ocasiones (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007) y cayó en las definiciones de 1963 (vs. Santos), 1979 (vs. Olimpia), 2004 (vs. Once Caldas), 2012 (vs. Corinthians) y 2018 (vs. River).

Anuncios

De la mano de Jorge Almirón, el equipo argentino volverá a participar de la definición de este torneo después de eliminar a Palmeiras en los tiros desde el punto penal tras el 2-1 en tiempo reglamentario. De hecho, en esta edición igualó los 6 partidos de la fase eliminatoria y ganó tres definiciones por penales consecutivas, con una gran actuación de su arquero, Sergio “Chiquito” Romero.

El combinado Tricolor, por su parte, jugará su segunda final en la Libertadores después de 15 años tras vencer por 2 a 1 al Internacional de Porto Alegre. En 2008, cayó derrotado a doble partido ante LDU Quito en la definición por penales (1-3).

Bajo la dirección de Fernando Diniz, el conjunto brasileño lleva 7 partidos sin conocer la derrota con 4 triunfos en los últimos 5 juegos. Formó parte del grupo más competitivo de la competencia, junto a River Plate, The Strongest y Sporting Cristal. Luego de alcanzar 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas, se clasificó en el primer puesto del Grupo D.

La disputa por el título entre Boca y Fluminense marcará la quinta final única en la CONMEBOL Libertadores, un formato que se adoptó en 2019. En las ediciones previas, el campeón ha sido un equipo brasileño: Flamengo en 2019, Palmeiras en 2020, Palmeiras en 2021 y Flamengo en 2022.

El ganador del torneo obtendrá una plaza para competir en el Mundial de Clubes de la FIFA y la Recopa Sudamericana, y al mismo tiempo, obtendrá su pase para la próxima edición del principal torneo de clubes del continente.

El árbitro designado para el encuentro es Wilmar Roldán Pérez.

Los números de Boca según DataFactory

– 12 PJ / 4PG-7PE-1PP

– En la fase final, Boca Juniors ha sido el equipo que más veces se ha visto involucrado en partidos con tandas de penales, logrando salir victorioso en 3 de esas ocasiones (Octavos, Cuartos, Semis).

Anuncios

– En 6 de los últimos 8 partidos, el conjunto argentino ha logrado mantener su portería a cero. Sergio Romero ha sido un pilar fundamental en esta racha, realizando un total de 33 salvadas en sus 12 apariciones con Boca, manteniendo su valla invicta en 8 ocasiones y concediendo solo 5 goles, además de realizar 6 despejes.

– El Xeneize es el combinado más efectivo en los doce pasos en la historia de la competencia con 11 victorias en definiciones por penales.

– Valentín Barco y Edinson Cavani son los jugadores de Boca que más disparos han realizado en el torneo, con 13 y 12 tiros, respectivamente. El delantero uruguayo se destacó también como el máximo exponente en remates durante el partido de ida de las semifinales, con un total de 7 disparos.

Los números de Fluminense según DataFactory

– 12 PJ / 7PG-3PE-2PP

– El Flu y Palmeiras comparten el liderazgo en victorias, con 7 triunfos cada uno, y son los equipos que han anotado la mayor cantidad de goles, acumulando un impresionante total de 22.

– El equipo de Río de Janeiro obtuvo sus mejores resultados en el torneo durante la segunda mitad de los partidos, anotando 15 de sus 22 goles entre los minutos 45 y 90.

– Germán Cano es el goleador más destacado de la edición 2023, con un total de 12 goles en 11 partidos jugados.

– En las semifinales, el argentino tuvo un papel fundamental al participar en los 4 goles del Fluminense, y además, encabezó la lista de jugadores con más disparos en el partido contra el Inter (7 tiros), consolidándose como el líder indiscutible en esta estadística, con un impresionante total de 43 disparos.

Los resultados de Boca Juniors en CONMEBOL – Copa Libertadores 2023

Fase de Grupos : Monagas 0 vs Boca Juniors 0 (6 de abril)

: Monagas 0 vs Boca Juniors 0 (6 de abril) Fase de Grupos : Boca Juniors 2 vs Pereira 1 (18 de abril)

: Boca Juniors 2 vs Pereira 1 (18 de abril) Fase de Grupos : Colo Colo 0 vs Boca Juniors 2 (3 de mayo)

: Colo Colo 0 vs Boca Juniors 2 (3 de mayo) Fase de Grupos : Pereira 1 vs Boca Juniors 0 (24 de mayo)

: Pereira 1 vs Boca Juniors 0 (24 de mayo) Fase de Grupos : Boca Juniors 1 vs Colo Colo 0 (6 de junio)

: Boca Juniors 1 vs Colo Colo 0 (6 de junio) Fase de Grupos : Boca Juniors 4 vs Monagas 0 (29 de junio)

: Boca Juniors 4 vs Monagas 0 (29 de junio) Octavos de Final : Nacional 0 vs Boca Juniors 0 (2 de agosto)

: Nacional 0 vs Boca Juniors 0 (2 de agosto) Octavos de Final : Boca Juniors 2 vs Nacional 2 (4-2 en penales a favor de Boca Juniors) (9 de agosto)

: Boca Juniors 2 vs Nacional 2 (4-2 en penales a favor de Boca Juniors) (9 de agosto) Cuartos de Final : Boca Juniors 0 vs Racing Club 0 (23 de agosto)

: Boca Juniors 0 vs Racing Club 0 (23 de agosto) Cuartos de Final : Racing Club 0 vs Boca Juniors 0 (1-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de agosto)

: Racing Club 0 vs Boca Juniors 0 (1-4 en penales a favor de Boca Juniors) (30 de agosto) Semifinales : Boca Juniors 0 vs Palmeiras 0 (28 de septiembre)

: Boca Juniors 0 vs Palmeiras 0 (28 de septiembre) Semifinales: Palmeiras 1 vs Boca Juniors 1 (2-4 en penales a favor de Boca Juniors) (5 de octubre)

Los resultados de Fluminense en CONMEBOL – Copa Libertadores 2023

Fase de Grupos : Sporting Cristal 1 vs Fluminense 3 (5 de abril)

: Sporting Cristal 1 vs Fluminense 3 (5 de abril) Fase de Grupos : Fluminense 1 vs The Strongest 0 (18 de abril)

: Fluminense 1 vs The Strongest 0 (18 de abril) Fase de Grupos : Fluminense 5 vs River Plate 1 (2 de mayo)

: Fluminense 5 vs River Plate 1 (2 de mayo) Fase de Grupos : The Strongest 1 vs Fluminense 0 (25 de mayo)

: The Strongest 1 vs Fluminense 0 (25 de mayo) Fase de Grupos : River Plate 2 vs Fluminense 0 (7 de junio)

: River Plate 2 vs Fluminense 0 (7 de junio) Fase de Grupos : Fluminense 1 vs Sporting Cristal 1 (27 de junio)

: Fluminense 1 vs Sporting Cristal 1 (27 de junio) Octavos de Final : Argentinos Juniors 1 vs Fluminense 1 (1 de agosto)

: Argentinos Juniors 1 vs Fluminense 1 (1 de agosto) Octavos de Final : Fluminense 2 vs Argentinos Juniors 0 (8 de agosto)

: Fluminense 2 vs Argentinos Juniors 0 (8 de agosto) Cuartos de Final : Fluminense 2 vs Olimpia 0 (24 de agosto)

: Fluminense 2 vs Olimpia 0 (24 de agosto) Cuartos de Final : Olimpia 1 vs Fluminense 3 (31 de agosto)

: Olimpia 1 vs Fluminense 3 (31 de agosto) Semifinales : Fluminense 2 vs Internacional 2 (27 de septiembre)

: Fluminense 2 vs Internacional 2 (27 de septiembre) Semifinales: Internacional 1 vs Fluminense 2 (4 de octubre)

Horario Boca Juniors y Fluminense, según país