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Anecdotarios Deportivos Especial Mundial 2026
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Tercera A: Deportes Rancagua buscará un nuevo triunfo para acercarse a la liguilla

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Este sábado, al mediodía, Deportes Rancagua tendrá un duro desafío en búsqueda de tres puntos clave para poder acercarse a puestos de liguilla de ascenso.

Los pupilos de Ítalo Pinochet, que arrastran una racha de cinco fechas sumando puntos, jugarán en el estadio Municipal Patricio Mekis frente a Comunal Cabrero.

Los forasteros, cuartos en la clasificación con 31 unidades, serán un hueso duro de roer para el “Depo” que con 25 puntos necesita de una victoria para quedar ad portas de puestos liguilleros.

Chimbarongo local en Mostazal

A raíz de la resiembra del estadio municipal de la ciudad del mimbre, Chimbarongo FC lleva varias semanas oficiándolas como local en diversos escenarios de la región.

En ese sentido, esta vez serán “dueños de casa” en el estadio municipal de San Francisco de Mostazal. Este sábado, al mediodía, recibirán a al tercero en la tabla, Lautaro de Buin (34). Cabe consignar que, los verdes, acumulan 14 unidades y están en el borde de caer a puestos de descenso directo.

Pumanque recibe a Iberia en Tercera B

También al mediodía de este sábado, en el estadio de Nilahue Cornejo, Deportivo Pumanque se medirá contra Iberia de Los Ángeles. Los “Cóndores” suman 18 unidades en la clasificación de la zona sur, siete puntos sobre el descenso, mientras que los angelinos son quintos con 32.

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