Facebook-f X-twitter Instagram Youtube Tiktok
Facebook X-twitter Instagram

Colo Colo recibirá a Audax Italiano por la llave 5

Te contamos la previa del duelo Colo Colo vs Audax Italiano, que se enfrentan en Nacional hoy a las 20:00 horas.

Comparte esta noticia

Anuncios

Colo Colo y Audax I. buscan hoy seguir con vida en el torneo de la Copa Chile. Ambos llegan con chances de clasificar a Cuartos de Final luego de empatar 0 a 0 en la ida. El partido de vuelta será a las 20:00 horas en Nacional.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 22 de septiembre, en Octavos de Final del torneo Chile – Copa Chile 2026, y firmaron un empate en 0.

Los resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)
  • Fase de Grupos: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)
  • Fase de Grupos: Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio)
  • Fase de Grupos: Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio)
  • Fase de Grupos: Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto)
  • Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)
Los resultados de Audax Italiano en partidos de la Copa Chile
  • Fase de Grupos: Palestino 1 vs Audax Italiano 2 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 3 vs Palestino 2 (30 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 0 vs Dep. Santa Cruz 1 (19 de junio)
  • Fase de Grupos: Audax Italiano 2 vs Magallanes 1 (27 de junio)
  • Fase de Grupos: Dep. Santa Cruz 2 vs Audax Italiano 1 (5 de julio)
  • Fase de Grupos: Magallanes 0 vs Audax Italiano 1 (11 de julio)
  • Octavos de Final: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)
Horario Colo Colo y Audax Italiano, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

El contenido de esta noticia ha sido generado automáticamente mediante inteligencia artificial a partir de los datos proporcionados por DataFactory.

Anecdotarios 2
Anecdotarios 2
Tulum lidera las búsquedas de viajes en México
18 horas hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Argentina
19 horas hace
Vendimia en Hungría: 5 regiones de vino
21 horas hace
Tulum lidera las búsquedas de viajes en México
18 horas hace
Racing Club vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Copa Argentina
19 horas hace
Anuncios
798288_0
D. Copiapó se enfrentará a U. San Felipe por la fecha 26
1 JORNADA ISAMEDICA
Clínica Isamédica realiza exitosa jornada de Calidad y Seguridad Asistencial 2026
Anuncios
trump y xi
Trump y Xi Jinping apuestan por la cooperación pese a sus diferencias entre Estados Unidos y China
El presidente argentino, Javier Milei, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu REMITIDA / HANDOUT por OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/9/2026
Netanyahu elogia a Milei y agradece su “firme e incondicional” apoyo a Israel
Emmanuel Macron advierte sobre posibles ataques rusos contra Francia
Macron advierte que Rusia podría atacar Francia en un escenario de creciente tensión con Europa
WhatsApp-Image-2026-09-24-at-22.19.08
Accidente de bus en Litueche deja al conductor fallecido y cinco personas lesionadas
Anuncios
FEÑA 1
PDI detiene a presunto autor material de homicidio ocurrido en San Fernando
NOTA 2.1
Olivar reconoce a estudiantes por su esfuerzo y rendimiento
campeones de chile
Rodeo Zonal Norte se toma Batuco: 60 colleras saldrán a la pista este fin de semana
O'Higgins vs Deportes Santa Cruz
O’Higgins vs Deportes Santa Cruz EN VIVO, Copa Chile 2026 octavos de final ida: relato MINUTO A MINUTO
taladro
¿Taladro o rotomartillo? La diferencia clave cuando necesitas perforar concreto o muros de piedra
PISA: más allá del puntaje
Anuncios
798632_0
Dep. Santa Cruz vs O’Higgins: previa, horario y cómo llegan para la llave 7 de la Copa Chile
798629_0
Universidad de Chile vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Chile
798633_0
D. Concepción vs Curicó Unido: previa, horario y cómo llegan para la llave 8 de la Copa Chile
798628_0
D. Antofagasta vs Deportes Limache: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Chile
Anuncios
GRANEROS 1
Dos jóvenes fueron detenidos por violento robo ocurrido en Graneros
798289_0
Cobreloa necesita el triunfo ante Santiago Wanderers para llegar a la cima
PANORAMAS 1
Panoramas: Día Mundial del Turismo en O’Higgins
EDITORIAL ok
No es momento de hablar de crisis, pero sí de preocuparse
horoscopo
HORÓSCOPO DEL JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE
798620_2
Empate a uno entre Deportes Iquique y D. Antofagasta
798619_2
El empate 1-1 entre U. La Calera y U. Católica dejó la llave abierta para la vuelta
Los principales factores de riesgo de hígado graso son los que engloba el síndrome metabólico, especialmente la obesidad y la diabetes tipo 2, pero también tener niveles altos de colesterol o triglicéridos o la tensión arterial elevada. Imagen de Magnific.
Hígado graso: la enfermedad silenciosa que afecta a una de cada tres personas adultas