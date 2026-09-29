Por la llave 3, D. Puerto Montt recibirá a Colo Colo

Por la llave 3 de la Copa Chile se enfrentan hoy P. Montt y Colo Colo, desde las 18:00 horas, en el estadio Bicentenario Chinquihue.

En el historial de enfrentamientos durante el torneo, se evidenció 1 triunfo para el visitante y 1 victoria para el local. El último juego entre ambos en este torneo fue el 13 de junio, en Segunda Fase del torneo Copa Chile 2019, y terminó con un marcador 4-2 a favor de Colo Colo.

Los resultados de D. Puerto Montt en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : D. Puerto Montt 1 vs Deportes Temuco 1 (31 de enero)

: D. Puerto Montt 1 vs Deportes Temuco 1 (31 de enero) Fase de Grupos : Deportes Temuco 2 vs D. Puerto Montt 1 (7 de febrero)

: Deportes Temuco 2 vs D. Puerto Montt 1 (7 de febrero) Fase de Grupos : Huachipato 0 vs D. Puerto Montt 2 (21 de junio)

: Huachipato 0 vs D. Puerto Montt 2 (21 de junio) Fase de Grupos : D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio)

: D. Puerto Montt 2 vs D. Concepción 0 (28 de junio) Fase de Grupos : D. Puerto Montt 2 vs Huachipato 1 (5 de julio)

: D. Puerto Montt 2 vs Huachipato 1 (5 de julio) Fase de Grupos : D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio)

: D. Concepción 2 vs D. Puerto Montt 0 (12 de julio) Octavos de Final : D. Puerto Montt 2 vs Ñublense 0 (22 de septiembre)

: D. Puerto Montt 2 vs Ñublense 0 (22 de septiembre) Octavos de Final: Ñublense 2 vs D. Puerto Montt 1 (26 de septiembre)

Los resultados de Colo Colo en partidos de la Copa Chile

Fase de Grupos : Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio)

: Colo Colo 3 vs O'Higgins 2 (25 de junio) Fase de Grupos : O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio)

: O'Higgins 4 vs Colo Colo 1 (2 de julio) Fase de Grupos : Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio)

: Recoleta 0 vs Colo Colo 3 (20 de junio) Fase de Grupos : Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio)

: Unión Española 0 vs Colo Colo 3 (29 de junio) Fase de Grupos : Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio)

: Colo Colo 2 vs Recoleta 2 (6 de julio) Fase de Grupos : Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto)

: Colo Colo 3 vs Unión Española 0 (26 de agosto) Octavos de Final : Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre)

: Audax Italiano 0 vs Colo Colo 0 (22 de septiembre) Octavos de Final: Colo Colo 1 vs Audax Italiano 0 (25 de septiembre)

Horario D. Puerto Montt y Colo Colo, según país

Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas

Colombia y Perú: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

Venezuela: 17:00 horas

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