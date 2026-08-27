Goleada de Colo Colo 3 a 0 sobre Unión Española

Colo Colo brilló en el partido de la fecha 6 de la zona E de la Copa Chile al lograr una abultada victoria de 3 a 0 ante U. Española. A los 22 minutos del primer tiempo, Maximiliano Romero capturó el balón para convertir un gol de jugada, abriendo el marcador. En el minuto 49 de la misma etapa, Marcos Bolados hizo otra anotación de jugada y fue Felipe Raipán quien sentenció la historia y puso el 3-0 definitivo con un remate al minuto 6 de la segunda mitad.

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