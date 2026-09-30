O’Higgins visita a Concepción por los cuartos de final de Copa Chile

Este miércoles, a las 20 horas, O’Higgins volverá a la cancha para afrontar el duelo de ida

por los cuartos de final de la Copa Chile. Visitando a Deportes Concepción, el Capo buscará un buen resultado que le permita definir la serie y lograr la clasificación para las semifinales del torneo el próximo domingo en la revancha que se jugará en Rancagua.

Tras eliminar a Deportes Santa Cruz con dos sendas victorias, el equipo tomó confianza para una llave compleja, considerando que los lilas son el segundo mejor equipo del segundo semestre –detrás de Colo-Colo- lo que les he permitido alcanzar un buen rendimiento y cosechado resultados importantes.

Un rival duro

Al respecto, el técnico Lucas Bovaglio, dijo que este miércoles arranca una llave contra “uno de los mejores equipos del semestre”. Al respecto, manifestó que “veremos de qué forma vamos a plantear estos dos partidos, vamos a enfrentar a un equipo que vive un buen presente, que pierde muy poco, que no le hacen goles, algo que a nosotros nos está costando”.

Asimismo, el técnico indicó que “es una llave complejo porque acá es clave defenderse bien. Varemos como planteamos los primeros 90 y después ver cómo cerramos en casa”.

Además, Bovaglio, puntualizó que en la última serie hubo algunos rendimientos que lo dejó satisfecho, y en ese sentido podrían plantearse variantes en O’Higgins de cara al juego en Collao.

Los rancagüinos quieren seguir sumando abrazos en esta serie contra Deportes Concepción por los cuartos de final de la Copa Chile 2026. Foto: Marco Lara/El Rancagüino.

Posibles alineaciones

El probable once titular para esta noche estaría compuesto por Omar Carabalí en el arco; Benjamín Rojas, Alan Robledo, Nicolás Garrido y Leandro Díaz en defensa; Felipe Ogaz, Juan Leiva y Santiago Toloza en medio campo; Walter Bou, Arnaldo Castillo y Bastián Yáñez en ofensiva.

En tanto, el cuadro penquista –que dirige Fernando Díaz- podría alienar a Nicolás Araya; Ariel Cáceres, Norman Rodríguez, Fausto Grillo y Dilan Varas; Mario Sandoval, Misael Dávila y Jorge Henríquez; Joaquín Montecinos, Joaquín Larrivey y Ethan Espinoza en ataque.

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Los jueces para este encuentro estarán encabezados por el mundialista Cristian Garay, y sus asistentes José Retamal, Eric Pizarro y Nicolás Gamboa.